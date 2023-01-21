Kılıçdaroğlu’nun katıldığı açılışa vatandaş akın etti

İzmit Belediyesi’nin Belsa Plaza C Blok’ta oluşturduğu Gençlik Sokağı içerisinde bulunan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı duayen gazeteci Saygı Öztürk gibi önemli isimlerin de katılımıyla açıldı. Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın da anılarının yaşatılacağı kütüphane, gençlerin yeni ders çalışma ve sosyalleşme alanı olacak.

YOĞUN KATILIM

Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdal Toprak, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Gelecek Partisi genel başkan yardımcısı Doğan Demir, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, CHP eski dönem milletvekili Hikmet Erenkaya, İzmit belediyesi başkan yardımcıları, Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, KYÖD Başkanı Uğur Saral, CHP Kocaeli eski İl Başkanı ve Milletvekili aday adayı Harun Yıldızlı, İYİ Parti Milletvekili aday adayı Pelin Coştur Filiz, CHP Kocaeli eski il başkanı Cengiz Sarıbay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

35 BİN 636 KAYNAK KİTAP

Bin metrekare 4 ayrı kullanım alanı olan 292 kişilik kütüphanenin içerisinde 10 adet bilgisayar, 9 bin 781 basılı kaynak 25 bin 855 dijital kaynak olmak üzere yaklaşık 35 bin 636 kaynak kitap bulunmaktadır. Uluslararası normlarda 10 ana konuda kitap bulunmakta olan kütüphanede bin 170 adette çocuk kitabı mevcut. Hafta içi sabah 08.30’dan akşam 22.00’a kadar hafta sonu ise 09.00’dan 19.00’a kadar hizmet verecek kütüphanede internetten de ücretsiz bir şekilde faydalanılacak.

“GENÇLER BİZE ÇOK ISRAR ETTİ”

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Elimizden geldiğince imkanlarımızı zorlayarak İzmitlilere hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan tam iki sene önce Yunus Emre Kültür Merkezinde İzmitlilerin hiçbir bilmediği bir alanı Çetin Emeç kütüphanesine dönüştürmüştük. Her sabah o kütüphanenin kapısında uzun kuyruklar oluşuyor. Çünkü koskoca İzmit’te Çetin Emeç Kütüphanesi gibi bir kütüphane yoktu. Göreve geldiğimizde dedik ki gençler, kadınlar bizim önceliğimiz. Proje demek kocaman binalar yapmak değil. Önemli olan içerisine ne koyduğunuz. Sonucunda halka sağladığınız yarar. Biz projelerimize öncelik olarak ihtiyaçlardan ve taleplerden başlıyoruz. Bunun gibi daha nice sosyal projeler yapıyoruz. Ve yapmaya devam ediyoruz. Gençler bize çok ısrar etti biz de bir kütüphane daha inşa ettik. Buraya sosyal yaşam alanı diyoruz. Yeni nesil hibrit konferans alanı, çalışma alanı ve birçok imkan bu sokağa YouTuber stüdyosu yaptık, İngilizce eğitim alabileceği kıymetli bir sosyal yaşam alanı inşa ettik. Bu kadar yenilikçi ve özel bir alanın özel bir adı olmalıydı. Türkiye’de halkın oylarıyla seçilen İzmit’in gururu Leyla Atakan’ın ismini burada yaşatmak istedik. Kimsenin şüphesi olmasın biz aşkla hizmetimize devam edeceğiz” dedi.

“GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanımız benimle ilgili ‘İzmit’i çok seviyor’ dedi. Evet çok seviyorum. Burada evlendim. Kütüphane yapmak çok önemli bir proje. Başkan burayı açtığında söyledim ‘burada kafe var mı’ dedim. Gençlerimizin böyle ortamlarda sosyalleşmesi ufuklarını genişletmeleri açısından çok değerli. Kitap çeşitliliği açısından da oldukça zengin olduğu belli oluyor. Bütün İzmit’e hayırlı olsun. Çalıkuşu romanını halk kütüphanesinde okumuştum. Böyle okuduğum çok kitap oldu. Kütüphaneler gençlerin ufkunun genişlemesi açısından çok güzel bir mekan. Her yaştan, her kesimden insanın gelip burada kitabını alması çok önemli. Fatma Kaplan Hürriyet başkanımıza hepinizin adına çok teşekkür ederim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.