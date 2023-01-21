Ercan Dalkılıç son yolculuğuna uğurlandı

Dilovası Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrasında 65 yaşında hayatını kaybetti. Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Dalkılıç’ın cenazesi, Orhangazi Mezarlığı’na defnedildi.
Vatandaşlar, Dilovası Orhangazi Mahallesi Selahattin Eyyübi Taziye Evi’nde, hayatını kaybeden Ercan Dalkılıç’ın ailesine taziyede bulundu. Birtakım programlar için Kocaeli’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, aileyle bir süre sohbet ettikten sonra taziye evinden ayrıldı
Dilovası Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrasında 65 yaşında hayatını kaybetti. Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Dalkılıç’ın cenazesi, Orhangazi Mezarlığı’na defnedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.