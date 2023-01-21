DERİNCE KARŞIYAKA’YI SARSTI, YIKAMADI: 1-1

ŞOK GOLLE SARSILDI

Temsilcimiz Belediye Derincespor, dün evindeki zorlu Karşıyaka mücadelesinden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligde 32 puanı bulunan temsilcimiz, alınan 1 puan ile 33 puana yükseldi. Rakimiz Karşıyaka ise aldığı puanla 33 puana yükseldi. 2. dakikada Yılmaz Ceylan'ın golüne engel olamayan temsilcimiz, bir anda yok yaşadı. Yeniden toparlanan Derince, taraftarının da desteğiyle29. dakikada Mehmet Tosun'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.

2.DEVRE BAŞA BAŞ GEÇTİ

İkinci devrede iki takım da birbirlerine üstünlük kuramadı, karşılaşma 1-1 berabere tamamladı. Temsilcimiz Belediye Derincespor'un Play -Off'ta ki rakipleri Karaköprü Belediye ve Belediye Kütahyaspor'un karşılaşmaları bugün oynanacak. 32 ve 31 puanda bulunan rakiplerimizin maçlarını kazanması halinde, temsilcimiz Belediye Derincespor'u Play -Off'un dışında bırakacak. n Ömer Lütfi Çelik

BELEDİYE DERİNCESPOR 1-1 KARŞIYAKA

BELEDİYE DERİNCESPOR

97 Volkan Korkmaz **

3 Berkay Çakır * - ( Ahmet Keleş)

4 Muhammed Fatih Yıldırım**

16 Abdülkerim Canlı **

19 İlker Cihan**

22 Tayfun Kırca*

8 Bertuğ Başdemir **

10 Mehmet Tosun*** ( Hasan Bekil *)

18 Furkan Gedik ** ( Tamer Aşık *)

11 Uğurcan İkikardeş **

70 Kubilay Serbest*

YEDEKLER

71 Furkan Yardım

25 Ümitcan Ekşi

36 Uğurcan Taşdemir

77 Fatih Cin

KARŞIYAKA

38 Yusuf Balcıoğlu *

3 Cenk Özbey *

22 Metin Peker **

53 Ertuğrul Sancaktutan **

8 Onur Kolay **

19 Yılmaz Ceylan *

80 Fatih Ergen *

88 Özgür Gülen **

9 Fatih Taşdelen ** ( Burak *)

10 Emre Gemici **

47 Ali Say ** ( Namık Çelik *)

YEDEKLER

18 Enes Kalyoncu

4 Aykut Çolakoğlu

20 Caner Cengiz

55 Batuhan Akyüz

74 Mustafa Durgun

STAT: Belediye Derince Doğal Çim Stadı

HAKEMLER: Sezer Yalçın *, Caner Kurt *, Çoşkun Yalçın **

GOLLER: Yılmaz Ceylan (DK 4), Mehmet Tosun (DK 29),