21 Oca 2023 - 16:27- Spor G: 21 Oca 2023 - 16:34

DERİNCE KARŞIYAKA’YI SARSTI, YIKAMADI: 1-1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Belediye Derincespor, ülkemizin köklü kulüplerinden Karşıyaka ile evinde mücadele etti. Karşılama 1-1 sona erdi

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
DERİNCE KARŞIYAKA’YI SARSTI, YIKAMADI: 1-1 mask

ŞOK GOLLE SARSILDI

Temsilcimiz Belediye Derincespor, dün evindeki zorlu Karşıyaka mücadelesinden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligde 32 puanı bulunan temsilcimiz, alınan 1 puan ile 33 puana yükseldi. Rakimiz Karşıyaka ise aldığı puanla 33 puana yükseldi. 2. dakikada Yılmaz Ceylan'ın golüne engel olamayan temsilcimiz, bir anda yok yaşadı. Yeniden toparlanan Derince, taraftarının da desteğiyle29. dakikada Mehmet Tosun'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.

2.DEVRE BAŞA BAŞ GEÇTİ
İkinci devrede iki takım da birbirlerine üstünlük kuramadı, karşılaşma 1-1 berabere tamamladı. Temsilcimiz Belediye Derincespor'un Play -Off'ta ki rakipleri Karaköprü Belediye ve Belediye Kütahyaspor'un karşılaşmaları bugün oynanacak. 32 ve 31 puanda bulunan rakiplerimizin maçlarını kazanması halinde, temsilcimiz Belediye Derincespor'u Play -Off'un dışında bırakacak. n Ömer Lütfi Çelik

BELEDİYE DERİNCESPOR 1-1 KARŞIYAKA

BELEDİYE DERİNCESPOR
97 Volkan Korkmaz **
3 Berkay Çakır * - ( Ahmet Keleş)
4 Muhammed Fatih Yıldırım**
16 Abdülkerim Canlı **
19 İlker Cihan**
22 Tayfun Kırca*
8 Bertuğ Başdemir **
10 Mehmet Tosun*** ( Hasan Bekil *)
18 Furkan Gedik ** ( Tamer Aşık *)
11 Uğurcan İkikardeş **
70 Kubilay Serbest*

YEDEKLER
71 Furkan Yardım
25 Ümitcan Ekşi
36 Uğurcan Taşdemir
77 Fatih Cin

KARŞIYAKA
38 Yusuf Balcıoğlu *
3 Cenk Özbey *
22 Metin Peker **
53 Ertuğrul Sancaktutan **
8 Onur Kolay **
19 Yılmaz Ceylan *
80 Fatih Ergen *
88 Özgür Gülen **
9 Fatih Taşdelen ** ( Burak *)
10 Emre Gemici **
47 Ali Say ** ( Namık Çelik *)

YEDEKLER
18 Enes Kalyoncu
4 Aykut Çolakoğlu
20 Caner Cengiz
55 Batuhan Akyüz
74 Mustafa Durgun

STAT: Belediye Derince Doğal Çim Stadı
HAKEMLER: Sezer Yalçın *, Caner Kurt *, Çoşkun Yalçın **
GOLLER: Yılmaz Ceylan (DK 4), Mehmet Tosun (DK 29),

# takım, yardım

21 Oca 2023 - 16:27 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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