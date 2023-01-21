DERİNCE KARŞIYAKA’YI SARSTI, YIKAMADI: 1-1

ŞOK GOLLE SARSILDI
Temsilcimiz Belediye Derincespor, dün evindeki zorlu Karşıyaka mücadelesinden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligde 32 puanı bulunan temsilcimiz, alınan 1 puan ile 33 puana yükseldi. Rakimiz Karşıyaka ise aldığı puanla 33 puana yükseldi. 2. dakikada Yılmaz Ceylan'ın golüne engel olamayan temsilcimiz, bir anda yok yaşadı. Yeniden toparlanan Derince, taraftarının da desteğiyle29. dakikada Mehmet Tosun'un golüyle durumu 1-1'e getirdi.
2.DEVRE BAŞA BAŞ GEÇTİ
İkinci devrede iki takım da birbirlerine üstünlük kuramadı, karşılaşma 1-1 berabere tamamladı. Temsilcimiz Belediye Derincespor'un Play -Off'ta ki rakipleri Karaköprü Belediye ve Belediye Kütahyaspor'un karşılaşmaları bugün oynanacak. 32 ve 31 puanda bulunan rakiplerimizin maçlarını kazanması halinde, temsilcimiz Belediye Derincespor'u Play -Off'un dışında bırakacak. n Ömer Lütfi Çelik
BELEDİYE DERİNCESPOR 1-1 KARŞIYAKA
BELEDİYE DERİNCESPOR
97 Volkan Korkmaz **
3 Berkay Çakır * - ( Ahmet Keleş)
4 Muhammed Fatih Yıldırım**
16 Abdülkerim Canlı **
19 İlker Cihan**
22 Tayfun Kırca*
8 Bertuğ Başdemir **
10 Mehmet Tosun*** ( Hasan Bekil *)
18 Furkan Gedik ** ( Tamer Aşık *)
11 Uğurcan İkikardeş **
70 Kubilay Serbest*
YEDEKLER
71 Furkan Yardım
25 Ümitcan Ekşi
36 Uğurcan Taşdemir
77 Fatih Cin
KARŞIYAKA
38 Yusuf Balcıoğlu *
3 Cenk Özbey *
22 Metin Peker **
53 Ertuğrul Sancaktutan **
8 Onur Kolay **
19 Yılmaz Ceylan *
80 Fatih Ergen *
88 Özgür Gülen **
9 Fatih Taşdelen ** ( Burak *)
10 Emre Gemici **
47 Ali Say ** ( Namık Çelik *)
YEDEKLER
18 Enes Kalyoncu
4 Aykut Çolakoğlu
20 Caner Cengiz
55 Batuhan Akyüz
74 Mustafa Durgun
STAT: Belediye Derince Doğal Çim Stadı
HAKEMLER: Sezer Yalçın *, Caner Kurt *, Çoşkun Yalçın **
GOLLER: Yılmaz Ceylan (DK 4), Mehmet Tosun (DK 29),
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.