Sıcak havada vatandaşlar sahile akın etti

Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği Kocaeli’de kimi vatandaşlar İzmit Sahili'nde gezinti yaptı kimi vatandaşlar ise balık tuttu. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının yüksek olması beklenirken vatandaşlar hafta sonunda güzel havanın tadını çıkardı.

“Bot almıştım boşa gitti”

Havanın sıcak olmasıyla sahilde gezintiye çıkan Talha Tevfik, “Havalar maalesef çok sıcak. Geçen sene bu zamanlar test çözüyordum ve evdeydim hatta dershaneler tatil olmuştu. Ama şimdi baktığımızda ilkbahar gibi bir hava var. Mevsimler çok kaymış durumda şu an sonbahar desen sonbahar değil ilkbahar havası var 20 dereceydi geçen günlerde. Artık kıyafetler bile sıkıntı oldu. Hatta bot almıştım boşa gitti, şu an spor ayakkabı ile geziyorum. Sahilde dolaşıyorum hava güzel olunca bari keyfini çıkaralım” dedi.

“Kar bekliyoruz ama artık geleceği biraz şüpheli”

Sıcak havayı fırsat bilip sahile balık tutmaya gelen Sadettin Sarı, “Emekliyim, vakit geçsin diye balık tutmaya geliyorum. Balık da pek yok. Hava güzel yine yağmur yok, kar yok. Ocak ayı bitecek kar bekliyoruz ama artık geleceği biraz şüpheli” şeklinde konuştu.