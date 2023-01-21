Borsaya Girmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Önce Borsayı Tanımalısınız

Borsaya adım atmadan önce yapmanız gereken ilk hamle borsayı tanımak olmalıdır. Borsadaki işleyişi mutlaka öğrenmeli ve piyasalar hakkında da yeterli oranda bilgi sahibi olmalısınız. Elbette borsa sadece hisse senetlerinden ibaret değil. Emtia, bono, tahvil gibi alanlarda da bilgi sahibi olmalı, kripto para piyasasını da yakından incelemelisiniz. Yeterli bilgiye sahip olmak için internette mevcut olan içerikleri de okumanızı öneririz. Bazı içerikler son derece faydalı ve sizin için bir yol haritası çıkarıyor. Böylelikle daha kısa zamanda borsayı yakından tanıma fırsatını yakalayabiliyorsunuz.

Borsada Deneyim Kazanın

Artık yeterli oranda bilgi sahibi olduğunuzda sırada deneyim kazanma aşaması bulunuyor. Tecrübe kazanmak için borsada alım satım işlemleri yapabilmenizi sağlayan ancak sanal para ile bu işlemleri yapabileceğiniz demo hesaplardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda demo hesap üzerinden borsa deneyimi kazanmanızı sağlayan uygulamaların da olduğunu eklemek gerekir. Bu uygulamaları mutlaka kullanın.

Çünkü borsaya ne kadar yatırım yaptığınızda ne kadar kazanç sağlayabileceğiniz gibi son derece kritik konularda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Böylelikle gerçek para ile borsada yatırım yaptığınızda hata yapma olasılığınız da bir hayli düşmüş olur. Borsa piyasası verileri nasıl etkiliyor gibi önemli soruların yanıtlarını kendiniz deneyimleyerek öğrenme şansını yakalayacaksınız.

Aracı Kuruma İhtiyacınız Var

Bu aşamada ise borsada yatırım yapabilmek için bir aracı kuruma ihtiyacınız oluyor. Aracı kurumlar olarak çoğu zaman bankalar seçiliyor. Çalıştığınız bankayı seçerek son derece kolay bir şekilde para transferi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak tek aracı kurum seçenekleri bankalar değil. Bu alanda yetki sahibi olan çeşitli kuruluşların da aracı kurum olarak tercih edilebileceğini de eklemek gerekir. Aracı kurum seçiminde en çok dikkat etmeniz gereken husus bu kurumun yasal olmasıdır. Çünkü yasal olmadığı halde çeşitli faaliyetlerde bulunabilen kuruluşlarla da internette karşılaşabilirsiniz. Bu kuruluşlara güvenmeyin.

Yatırım Hesabı Açma Zamanı Geldi

Sıraladığımız tüm bu aşamaları geride bıraktığınızda artık bir yatırım hesabı açmanızın da vakti gelmiş demektir. Yatırım hesabı açmak sanıldığı kadar zor değil ve uzun bir zaman ya da emek gerektirmiyor. Sizlere önerimiz ise olabildiğince çalıştığınız bankadan yatırım hesabı açmanız olacak.

Bu sayede para transferi işlemlerini çok daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım hesabı açmak için kimlik fotokopisi ve ikametgah gibi birkaç evrak gerekiyor. Bu evraklar ile bankanıza başvurarak hesabınızın kısa zamanda açılmasını sağlayabilirsiniz. Hesabınız açıldıktan sonra bir miktar para yatırmanız gerektiğini de unutmayın. Bu parayı yatırmanızın ardından alım satım işlemleri için emir verebileceksiniz.

Yatırım Alanını Belirleyin

Elbette borsada neye yatırım yapacağınızı da dikkatli bir şekilde belirlemeniz son derece önemli! Önerimiz ise tek bir yatırım aracına yönelmek yerine bir portföy oluşturmanızdır. Yüksek kar getiren yatırım araçlarının bir o kadar da risk içerdiğini unutmamalısınız. Eğer güvenli bir şekilde ve çok fazla risk almadan işlem yapmak istiyorsanız uzun vadede gelir elde etmeyi de göz almanız gerekiyor.

Bu bilgiler ışığında bir portföy oluşturarak yatırım alanını belirleyin. Sonrasında yatırım işlemlerine daha güvende hissederek başlamanız mümkün olacaktır. Sonuç olarak borsaya giriş yapmak, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra daha doğru hamlelerle gerçekleştirilmelidir. Zira bir anda iyi bir kazanç elde eden yatırımcı olmak zordur.

İçerik https://paratic.com/borsaya-nasil-girilir/ kaynağı yardımıyla oluşturulmuştur.