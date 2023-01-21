21 Oca 2023 - 17:32- Gündem G: 21 Oca 2023 - 17:34

Faruk Demir yeniden aday

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yarın kongreye gidiyor. 11 yıldır odaya başkanlık yapan Faruk Demir'in tek aday olarak kongreye gitmesi bekleniyor

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Faruk Demir yeniden aday mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulu yarın İzmit Ncity AVM yanında bulunan Antikkapı Restoranda gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Faruk Demir’in tek aday olması beklenen kongrede 3 bin 379 üye, 4 yönetim kurulu 2 denetim kurulu ve 5 üst kurul delegesini seçecek. 11 yıldır odanın başkanlığını yürüten Faruk Demir yaptığı çalışmaları anlatacak.

21 Oca 2023 - 17:32 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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