Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulu yarın İzmit Ncity AVM yanında bulunan Antikkapı Restoranda gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Faruk Demir’in tek aday olması beklenen kongrede 3 bin 379 üye, 4 yönetim kurulu 2 denetim kurulu ve 5 üst kurul delegesini seçecek. 11 yıldır odanın başkanlığını yürüten Faruk Demir yaptığı çalışmaları anlatacak.
21 Oca 2023 - 17:32- Gündem Güncelleme: 21 Oca 2023 - 17:34
Faruk Demir yeniden aday
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yarın kongreye gidiyor. 11 yıldır odaya başkanlık yapan Faruk Demir'in tek aday olarak kongreye gitmesi bekleniyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.