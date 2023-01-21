Faruk Demir yeniden aday

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulu yarın İzmit Ncity AVM yanında bulunan Antikkapı Restoranda gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Faruk Demir’in tek aday olması beklenen kongrede 3 bin 379 üye, 4 yönetim kurulu 2 denetim kurulu ve 5 üst kurul delegesini seçecek. 11 yıldır odanın başkanlığını yürüten Faruk Demir yaptığı çalışmaları anlatacak.