21 Oca 2023 - 18:18- Gündem

Başkan Koyun, Bakan Nebati'ye Kocaelispor formasını taktim etti

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi program için Kocaeli'ye gelmişti. Bu buluşma sonunda Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor formasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye taktim etti.