21 Oca 2023 - 18:38- Spor

Kocaelispor'un Muhtemel 11'i belli oldu

Kocaelispor idmanı az önce bitti. Kadro hemen hemen aynı kalıyor. Mesut Can’ın yerine Tayfun on bire monte oluyor. Yeni transferler de yedek listesinde yerini alacak.