21 Oca 2023 - 18:38- Spor G: 21 Oca 2023 - 18:42

Kocaelispor'un Muhtemel 11'i belli oldu

Kocaelispor idmanı az önce bitti. Kadro hemen hemen aynı kalıyor. Mesut Can’ın yerine Tayfun on bire monte oluyor. Yeni transferler de yedek listesinde yerini alacak.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelispor'un Muhtemel 11'i belli oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

KOCAELİSPOR:
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT
9. OKAN EKEN
14. İLYAS KUBİLAY
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
10. TAYFUN AYDOĞAN
77. SAMED ALİ KAYA
# Kocaelispor

21 Oca 2023 - 18:38 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.263.755 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te çocuklar yarıyıl tatilinde de yüzme öğrenecek mask
İzmit’te çocuklar yarıyıl tatilinde de yüzme öğrenecek
İzmit Belediyeli güreşçiler yeni sezonu iple çekiyor mask
İzmit Belediyeli güreşçiler yeni sezonu iple çekiyor
Kartepe eteklerinde spor ‘ZİRVESİ’ mask
Kartepe eteklerinde spor ‘ZİRVESİ’
PLAY-OFF'UN ADI DERİNCE OLSUN mask
PLAY-OFF'UN ADI DERİNCE OLSUN
Başkan Engin Koyun transfere el koydu Serhat Taşdemir neredeyse bedavaya geldi mask
Başkan Engin Koyun transfere el koydu Serhat Taşdemir neredeyse bedavaya geldi
Kocaelispor kulübünden tüyleri diken diken eden paylaşım mask
Kocaelispor kulübünden tüyleri diken diken eden paylaşım
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL