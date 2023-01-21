21 Oca 2023 - 22:05- Asayiş G: 21 Oca 2023 - 22:10

İşyerinde silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında ambulansa taşıdı 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde arkadaşı ile oturan kişiye motorla gelen bir kişi iki bacağına da ateş edip kaçarken aracı ile hastaneye götüren arkadaşı kucağında ambulansa taşıdı 

Cihat Polat
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İşyerinde silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında ambulansa taşıdı  mask
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Olay 20:00 sıralarında İzmit Topçular Mahallesi Bademli Sokak'ta üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinde Ali İmran A. (23) ve bir arkadaşı ile oturan iş yerinin önüne bir motosiklet geldi. Motordan inen B.Y. ve yanındaki şahıs işyerine girdi. İçerde B.Y., İmran A. 'nın ayaklarına tabanca ile ateş edip tekrar motora binip kaçtı. 2 bacağından yaralanan Ali İmran A.'nın durumu 112 Acil Ekiplerine bildirildi. Bu esnada Ali İmran A. arkadaşları tarafından bir minibüse bindirilip hastaneye götürülürken yolda ihbar üzerine gelen ambulansa arkadaşının kucağında aktarıldı. Ali İmran A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinden inceleme yaparken polis şahısları yakalamaya çalışması başlattı.

BİR EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA 

O anları anlatan vatandaş Vedat Anıl Sümerli, “Kuzenimin yanına markete geliyordum. İki tane motosikletli içeri girip bir el ateş ettikten sonra tekrar motosiklete binip çıktılar. Sonra içeridekiler birini aradılar. Yaralıyı taşıdılar. Sonra da hastaneye doğru gittiler” dedi.

# Olay, polis

21 Oca 2023 - 22:05 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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