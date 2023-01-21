21 Oca 2023 - 22:59- Asayiş G: 21 Oca 2023 - 23:00

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12,5 milyon ceza

Deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye 12 Milyon 596 Bin 461 TL ceza kesildi.
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12,5 milyon ceza mask
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İzmit Körfezi’ni gri bir görüntüden kurtararak mavi bir görüntü kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı denetimlerle Körfez’de kirliliğe geçit vermiyor. Akşam saatlerinde deniz uçağıyla yapılan denetimlerde Kuru yük Gemisine 12 Milyon 596 Bin 461 TL ceza kesildi.

SIKI DENETİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için denizden, karadan, ve havadan denetimler yapıyor. Bu bağlamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Deniz uçağıyla yaptığı denetimler sırasında bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiğini belirledi.

12,5 MİLYON CEZA

Hereke’de bir limanda Liberya bandıralı Lodestar adlı kuru yük gemisinin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler, söz konusu geminin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğunu tespit etti. Kuru yük Gemisine 12 Milyon 596 Bin 461 TL ceza kesildi.
# Büyükşehir Belediyesi, çevre, Deniz

21 Oca 2023 - 22:59 - Asayiş

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