İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12,5 milyon ceza

İzmit Körfezi’ni gri bir görüntüden kurtararak mavi bir görüntü kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı denetimlerle Körfez’de kirliliğe geçit vermiyor. Akşam saatlerinde deniz uçağıyla yapılan denetimlerde Kuru yük Gemisine 12 Milyon 596 Bin 461 TL ceza kesildi.
SIKI DENETİMLER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için denizden, karadan, ve havadan denetimler yapıyor. Bu bağlamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Deniz uçağıyla yaptığı denetimler sırasında bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiğini belirledi.
12,5 MİLYON CEZA
Hereke’de bir limanda Liberya bandıralı Lodestar adlı kuru yük gemisinin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler, söz konusu geminin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğunu tespit etti. Kuru yük Gemisine 12 Milyon 596 Bin 461 TL ceza kesildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.