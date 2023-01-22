Dilovası OSB Yeşil Alanlar İle Orman Alanlarının Bakımı ve Peyzaj Düzenlemesi İşine ilişkin ihale 31.01.2023 tarihinde saat 10:30’da yapılacak
22 Oca 2023 - 09:33- Gündem Güncelleme: 22 Oca 2023 - 09:42
Peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacak
İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.