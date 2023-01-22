22 Oca 2023 - 09:32- Gündem G: 22 Oca 2023 - 09:44

Araç kiralama hizmeti alınacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Araç kiralama hizmeti alınacak

22 Oca 2023 - 09:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.248.623 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Laboratuvar sarf malzeme satın alınacak mask
Laboratuvar sarf malzeme satın alınacak
Peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacak mask
Peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacak
Araç kiralama hizmeti alınacak mask
Araç kiralama hizmeti alınacak
GTO Başkanı Nail Çiler ameliyat oldu mask
GTO Başkanı Nail Çiler ameliyat oldu
Kocaeli’de kadın dayanışması bu dernekle güçleniyor! mask
Kocaeli’de kadın dayanışması bu dernekle güçleniyor!
Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmit’te mask
Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmit’te
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL