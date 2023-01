Kocaeli'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı

Grup adına açıklamayı okuyan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, saldırının alçakça ve asla kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk gençliğinin, vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atıldığına, Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşıdığına dikkati çeken Akbulut, "Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz, kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi; bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Yapılan açıklama da;

"De ki: “Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra Suresi 81. Ayet)

Terörist sevici İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflenmiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslâm'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye’de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir nesil var ve bunun için yetişen bir gençlik var. Bizler dinine ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu öyle bir gençliktir ki: Ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celâlini de nesilden nesile aktarmasını bilir. Bu öyle bir nesildir ki: Vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır, atılır. Bu millet Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır.

İslâm barış ve kardeşlik dinidir. İslâm hoşgörü ve merhamet dinidir. Ve Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelâmıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Dünyanın her bir yanında yetiştirilen pırıl pırıl hafızların zihinlerindedir.

Kutsal değerlerimize yapılan bu saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz,kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi; bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yüce Allah bizimledir. Yüce Kitabımız Kur'a-ı Kerim başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı.