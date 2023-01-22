Dilovası Bağdat’a yol verdi

ÇAYIROVA KOPMADI…

Lider Bağdat, düşmeme mücadelesi veren Seka Doğan karşısında adeta idman yaptı. Maç fazlasının üstüne 2 puan fark ekleyen Bağdat son dönemece girilirken, en yakın rakibine 5 puan fark atmış oldu. Bağdatspor’un gollerini 4.dakikada, 20. Ve 29.dakikada Bedirhan Özkanlı, 35.dakikada Beratcan Altınova, 45.dakikada Hakan Yaşar, 46.dakikada Melih Ahmet Kaçar, 54.dakikada Celal Erer, 75.dakikada berat Demir attı. 42 puanla ikinci sıradaki Dilovası, iddiasız Sırrıpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalınca, lidere adeta yol verdi. 3.sıradaki Çayırovaspor ise Çınarlı karşısında tam 7-0 galip gelerek, hem Play-Off’taki yerini sağlamladı, hem de zirveyle arasını açmadı.

KARAMÜRSEL İNTİHAR ETTİ… ATEŞ RAHAT NEFES ALDI…

Köseköy Ateş ile açık bir Play-Off savaşımı veren Karamürselspor ise çıkışını durdurdu. Ligde kalması zor olan Alikahya ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şaşırtan Sarı Lacivertliler, Play-Off’u elinin tersiyle itti. Üç takımın düşeceği ligde Bekirdere, kaybetse de alttakilerle mesafeyi korudu. Sarı Siyahlılar, konuk Beylikbağı’na 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Ligin bitimine 5 hafta kala çarşamba günü oynanacak maçlar içerisinde Karamürsel ile derin Sırırpaşa ve Dilovası-Köseköy Ateşspor maçları, Play-Off’u çok yakından ilgilendiriyor.