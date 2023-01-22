22 Oca 2023 - 11:37- Spor G: 22 Oca 2023 - 11:39

Yenidoğan ve Taşköprü farklı başladı

2.Küme Futbol Ligi’nde yeni sezon start aldı. A Grubu’nda Yenidoğan ve Taşköprü farklı galibiyetlerle zirveye ortak oldu
Yenidoğan ve Taşköprü farklı başladı mask

FATİH’İN NEŞE’Sİ KATI…

Artık yavaş yavaş eski kulüpler arasına adını yazdıran Fatih Neşespor, şampiyon adayı Yenidoğan Serdar karşısında tutunamadı. Kentin en eski yerleşim yerinin temsilcisi olan Taşköprü Birlikspor ise hemşerisi Körfez Birlikspor’a acımadı: 3-0. Kocaeli Yenişehir ile Başiskele Birlikspor ise ilk hafta ‘1-1’ini üzmedi.
# Başiskele

22 Oca 2023 - 11:37 - Spor

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