Yenidoğan ve Taşköprü farklı başladı

FATİH’İN NEŞE’Sİ KATI…

Artık yavaş yavaş eski kulüpler arasına adını yazdıran Fatih Neşespor, şampiyon adayı Yenidoğan Serdar karşısında tutunamadı. Kentin en eski yerleşim yerinin temsilcisi olan Taşköprü Birlikspor ise hemşerisi Körfez Birlikspor’a acımadı: 3-0. Kocaeli Yenişehir ile Başiskele Birlikspor ise ilk hafta ‘1-1’ini üzmedi.