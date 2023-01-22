2B’DE GOL YAĞMURU: 3 MAÇTA 16 GOL

İLİMTEPE GB, BALABAN GOL OLDU YAĞDI
Grubun favori takımlarından İlimtepe Gençler Birliği, kentin popüler semt takımı Yılmazspor karşısında 6-1 galip geldi. Balabanspor ise Kocaeli Kadıköy deplasmanında 5-1 kazandı. Avni Kalkavan’da yonanan maçta ise 3 gol vardı. Ev sahibi Çenesuyu Plajyolu zorlansa da Uzuntarlaspor karşısında 2-1 kazandı.
BALABAN SON GÜN BOMBALARI PATLATTI, FARK ATTI
Burak Ertuğ, Eren Pehlivan ve Kerem Dizdaroğlu, Balabanspor’a imza attı ve ilk maçta gol yağmuru yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.