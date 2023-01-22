22 Oca 2023 - 11:39- Spor G: 22 Oca 2023 - 11:43

2B’DE GOL YAĞMURU: 3 MAÇTA 16 GOL

2.Küme B Grubu’nda 2022-23 sezonu bol golle başladı. 3 maçta toplam 16 gol atılırken, maç başına 5.5 gol ortalaması vardı  
2B’DE GOL YAĞMURU: 3 MAÇTA 16 GOL mask
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İLİMTEPE GB, BALABAN GOL OLDU YAĞDI

Grubun favori takımlarından İlimtepe Gençler Birliği, kentin popüler semt takımı Yılmazspor karşısında 6-1 galip geldi. Balabanspor ise Kocaeli Kadıköy deplasmanında 5-1 kazandı. Avni Kalkavan’da yonanan maçta ise 3 gol vardı. Ev sahibi Çenesuyu Plajyolu zorlansa da Uzuntarlaspor karşısında 2-1 kazandı.

BALABAN SON GÜN BOMBALARI PATLATTI, FARK ATTI

Burak Ertuğ, Eren Pehlivan ve Kerem Dizdaroğlu, Balabanspor’a imza attı ve ilk maçta gol yağmuru yaşandı.

22 Oca 2023 - 11:39 - Spor

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