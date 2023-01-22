2F’DE GOL DELLOSU

BİR MAÇ 3-2, BİR MAÇ 6-4 BİTTİ...

Ligin ilk haftasında 8 takım 4 maçta karşılaştı ve bu maçlarda açık bir gol düellosu vardı. En rahat sonucu alan tek takım Gebze Birlikspor, Er Bakan Gençlik takımını 3-0 yenip zirveye kuruldu. Çayırova Belediye, Çayırova Gümüşspor’u 3-2, tarihi takım Mustafapaşa ise yine köklü takım Darıca Marmara takımını 6-4 yendi. En az gol atılan maçta ise Çayırova G.B., Gebze Balkanspor’u tek golle geçti: 1-0.