2F’DE GOL DELLOSU

BİR MAÇ 3-2, BİR MAÇ 6-4 BİTTİ...
Ligin ilk haftasında 8 takım 4 maçta karşılaştı ve bu maçlarda açık bir gol düellosu vardı. En rahat sonucu alan tek takım Gebze Birlikspor, Er Bakan Gençlik takımını 3-0 yenip zirveye kuruldu. Çayırova Belediye, Çayırova Gümüşspor’u 3-2, tarihi takım Mustafapaşa ise yine köklü takım Darıca Marmara takımını 6-4 yendi. En az gol atılan maçta ise Çayırova G.B., Gebze Balkanspor’u tek golle geçti: 1-0.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.