22 Oca 2023 - 11:43- Spor G: 22 Oca 2023 - 11:46

2F’DE GOL DELLOSU

Gebze takımlarının yer aldığı 2.Küme F Grubu’nda yeni sezon start aldı. Gol düelloları bol gol izletti ama, ezici bir taraf görülmedi
2F’DE GOL DELLOSU mask

BİR MAÇ 3-2, BİR MAÇ 6-4 BİTTİ...

Ligin ilk haftasında 8 takım 4 maçta karşılaştı ve bu maçlarda açık bir gol düellosu vardı. En rahat sonucu alan tek takım Gebze Birlikspor, Er Bakan Gençlik takımını 3-0 yenip zirveye kuruldu. Çayırova Belediye, Çayırova Gümüşspor’u 3-2, tarihi takım Mustafapaşa ise yine köklü takım Darıca Marmara takımını 6-4 yendi. En az gol atılan maçta ise Çayırova G.B., Gebze Balkanspor’u tek golle geçti: 1-0.
# takım, Darıca, Çayırova

22 Oca 2023 - 11:43 - Spor

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