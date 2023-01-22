Yönetimden sıkıyönetim

Konu ile ilgili fikir alışverişi yapan Kocaelispor Yönetimi, transfer konusu ile alakalı basına bilgi sızmaması için önlem alma kararına vardı. Bundan sonraki süreçte transfer konusu daha gizli bir şekilde yürütülecek ve olası transferi zora sokacak olan durumların ortadan kaldırılması sağlanacak.