22 Oca 2023 - 11:59- Spor G: 22 Oca 2023 - 12:01

Yönetimden sıkıyönetim

Geçtiğimiz günlerde Yasin Öztekin transferinin basına sızması, transferi zora sokmuş ve Yeşil Siyahlıların başını ağrıtmıştı.
Yönetimden sıkıyönetim mask

Konu ile ilgili fikir alışverişi yapan Kocaelispor Yönetimi, transfer konusu ile alakalı basına bilgi sızmaması için önlem alma kararına vardı. Bundan sonraki süreçte transfer konusu daha gizli bir şekilde yürütülecek ve olası transferi zora sokacak olan durumların ortadan kaldırılması sağlanacak.
# Kocaelispor

22 Oca 2023 - 11:59 - Spor

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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