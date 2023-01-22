22 Oca 2023 - 12:01- Spor G: 22 Oca 2023 - 12:02

Spor’dan kent turizmine katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında 9 uluslararası, 43 ulusal ve 106 yerel olmak üzere kente toplam 158 gençlik ve spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Yapılan organizasyonlarla kente 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcı misafir oldu.
Spor’dan kent turizmine katkı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Kılavuz Gençlik Projesi" ile gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması amacıyla 2022 yılında birbirinde önemli turnuva, organizasyon ve şampiyonalara ev sahipliği yaptı. Büyükşehir, gençlere yönelik çalışmalarının yanı sıra kick-bokstan judoya, karateden güreşe, yüzmeden sualtı hokeyine, motosikletten motor sporlarına, Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’ndan Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasına kadar uluslararası, ulusal ve yerel organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Büyükşehir belediyesi bu organizasyonlarla kentte 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcıyı misafir etti. 2022 yılında 11 bin 453 sporcu ve 27 bin 50 katılımcıyla 9 uluslararası, 16 bin 481 sporcu ve 166 bin 950 katılımcıyla 43 ulusal, 9 bin 482 sporcu ve 365 bin 429 katılımcıyla 106 yerel olmak üzere 158 gençlik ve spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı.
# Büyükşehir Belediyesi, türkiye

22 Oca 2023 - 12:01 - Spor

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