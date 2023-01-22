22 Oca 2023 - 12:03- Spor G: 22 Oca 2023 - 12:07

Emin Saka unutulmadı

Kocaelispor Arması'nın tasarımcısı, logomuza hayat veren, İzmit'in sevilen simalarından Emin Saka, vefatının sene-i devriyesinde unutulmadı.
Emin Saka unutulmadı mask
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Hem Kocaelispor, hem de Hodri Meydan, Emin Saka'yı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kliplerle andı. Geçtiğimiz yıl 20 Ocak tarihinde korana virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Emin Saka, vefalı evlatları tarafından unutulmadı.
# Kocaelispor

22 Oca 2023 - 12:03 - Spor

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