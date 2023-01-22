Hem Kocaelispor, hem de Hodri Meydan, Emin Saka'yı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kliplerle andı. Geçtiğimiz yıl 20 Ocak tarihinde korana virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Emin Saka, vefalı evlatları tarafından unutulmadı.
22 Oca 2023 - 12:03- Spor Güncelleme: 22 Oca 2023 - 12:07
Emin Saka unutulmadı
Kocaelispor Arması'nın tasarımcısı, logomuza hayat veren, İzmit'in sevilen simalarından Emin Saka, vefatının sene-i devriyesinde unutulmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.