Emin Saka unutulmadı

Hem Kocaelispor, hem de Hodri Meydan, Emin Saka'yı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kliplerle andı. Geçtiğimiz yıl 20 Ocak tarihinde korana virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Emin Saka, vefalı evlatları tarafından unutulmadı.