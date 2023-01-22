35 yaşındaki futbolcunun, Göztepe'nin onay vermesiyle bir kaç gün içerisinde imza atması bekleniyor. Öte yandan tecrübeli oyuncu önceki gün oynanan B.B. Erzurumspor karşılaşmasında bir penaltı kaçırmış, hatasını attığı golle takımına galibiyeti getirerek telafi etmişti.
22 Oca 2023 - 12:14- Spor Güncelleme: 22 Oca 2023 - 12:17
Yasin tamam ama Göztepe bekleniyor
Yılan hikâyesine dönen Yasin Öztekin transferinde artık sonlara gelindi. Kocaelispor ile Yasin Öztekin prensipte anlaştı. Gözler Göztepe'nin vereceği karara döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Samet - Ha gümüşhanespor ha kocaelispor sakaryaspor
İstiyormuş gelmez…
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.