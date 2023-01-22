22 Oca 2023 - 12:22- Ekonomi G: 22 Oca 2023 - 12:26

TurkNet'ten internete yüzde 65 zam!

İnternet kullanıcılarına kötü haber geldi. TurkNet internet abonelik fiyatlarına zam yaptı. Fiyat artışının yüzde 65 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
TurkNet'ten internete yüzde 65 zam! mask
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Artık neredeyse her evde bulunan internet lüks hale geliyor.

Ortalama internet hızının 35 Mbps olduğu ülkemizde vatandaşlara sunmuş olduğu ortalama 50 Mbps bağlantı hızı ile 2022 yılında da ilk sıraya yerleşen yerel internet hizmet sağlayıcılarından TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

YÜZDE 65'E VARAN ZAM

shiftdelete.net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre; TurkNet tarafından bazı kullanıcılara mesajlar gönderildi. Bununlar birlikte şirket tarafından yapılan açıklamaya göre internet abonelik fiyatı zamlandı. Bugüne kadar TurkNet altyapısı üzerinden GigaFiber kullanmak isteyen kişiler 139.90 TL ödüyordu. TurkTelekom altyapısı üzerinden alınan hizmetlerde ise fiyat 169.90 TL’ye çıkıyordu.

Fakat bugün itibarıyla 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde 169.90 TL olan farklı altyapı üzerinden alınan hizmet de artık 249.90 TL oldu. Bu zammın an itibarıyla uygulamaya konmadı.

Kendisine bilgilendirme mesajı henüz iletilmemiş olmasına rağmen online işlemler kısmına giren kullanıcılar 10 aylık peşin ödeme yöntemi ile (cayma hakkının kullanımı durumunda kalan kullanım bedeli iade ediliyor) ödeme yapmak istediğinde zamlı fiyat üzerinden uygulanan indirimli bir planla karşılaşıyor.

Geçtiğimiz dönemde yapılan benzer fiyat artışlarında TurkNet mevcut abonelerini koruyarak bir süre zammı yansıtmamış, yalnızca yeni kullanıcılarından bu farkı talep etmişti. Fakat bu sefer direkt olarak fiyat farkı yansıtılacak gibi gözüküyor.

ESKI KULLANICILARA ZAM HAZİRANDA

Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre dün eski kullanıcılara gelen bilgilendirme mesajında "2023 Haziran'a kadar sabit fiyat garantisi sözümüzün arkasındayız ve bu dönemde yapacağımız fiyat değişikliklerinden siz etkilenmeyeceksiniz" bilgisi verildi. (Cumhuriyet)

22 Oca 2023 - 12:22 - Ekonomi

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