22 Oca 2023 - 12:27- Gündem G: 22 Oca 2023 - 12:31

Hülagü İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

İsveç'in başkenti Stokholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü tepki gösterdi

Cihat Polat
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Hülagü İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi mask
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İsveç'in Stokholm kentindeki Türkiye Büyükelçiliği önünde politikacı olduğu öğrenilen Rasmus Paludan tarafından Kuran-ı Kerim yakılmıştı. Yaşanan olaya bir çok ülke tarafından tepki gösterilirken ülkemiz ve Kocaeli'den de tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak olayla ilgili Kocaeli üniversitesi eski rektörü şimdilerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK Üyesi Saadettin Hülagü'den geldi.

AKIL TUTULMASIDIR
Hülagü sosyal medya hesabı üzerinden yaktığı açıklamasında "İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi,bir akıl tutulmasıdır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümetini ve polisini şiddetle kınıyorum."ifadelerini kullandı.
# türkiye, Kocaeli Üniversitesi

22 Oca 2023 - 12:27 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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