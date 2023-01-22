Hülagü İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

İsveç'in Stokholm kentindeki Türkiye Büyükelçiliği önünde politikacı olduğu öğrenilen Rasmus Paludan tarafından Kuran-ı Kerim yakılmıştı. Yaşanan olaya bir çok ülke tarafından tepki gösterilirken ülkemiz ve Kocaeli'den de tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak olayla ilgili Kocaeli üniversitesi eski rektörü şimdilerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK Üyesi Saadettin Hülagü'den geldi.
AKIL TUTULMASIDIR
Hülagü sosyal medya hesabı üzerinden yaktığı açıklamasında "İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi,bir akıl tutulmasıdır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümetini ve polisini şiddetle kınıyorum."ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.