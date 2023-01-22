22 Oca 2023 - 12:50- Spor

Kırşehir FK maçı kadrosu belli oldu

TFF 2. Lig heyecanı sürüyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan temsilcimiz Kocaelispor 21. haftada kendi sahasında Kırşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Kocaelispor ile Kırşehir Futbol Spor Kulübü arasındaki bugün oynanacak zorlu maçı saat 14:00'dan itibaren yine www.kocaeligazetesi.com.tr adresinden dakika dakika canlı anlatımla takip edebileceksiniz...