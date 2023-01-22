22 Oca 2023 - 12:50- Spor G: 22 Oca 2023 - 13:02

Kırşehir FK maçı kadrosu belli oldu

TFF 2. Lig heyecanı sürüyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan temsilcimiz Kocaelispor 21. haftada kendi sahasında Kırşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Kocaelispor ile Kırşehir Futbol Spor Kulübü arasındaki bugün oynanacak zorlu maçı saat 14:00'dan itibaren yine www.kocaeligazetesi.com.tr adresinden dakika dakika canlı anlatımla takip edebileceksiniz...
Kırşehir FK maçı kadrosu belli oldu mask
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KOCAELİSPOR İLK 11'İ

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
10. TAYFUN AYDOĞAN
77. SAMED ALİ KAYA

Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
45. MESUT CAN TUNALI
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
23. YAĞIZ GÜL
27. EMRE NEFİZ
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
18. MERT ÇÖLGEÇEN
2. ALİHAN KUBALAS
25. SERHAT DOĞUKAN TAŞDEMİR

Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
# Kocaelispor

22 Oca 2023 - 12:50 - Spor

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