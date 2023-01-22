Faruk Demir güven tazeledi “Kooperatifin borcu yok”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulu bugün İzmit Ncity AVM yanında bulunan Antikkapı Restoranda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Faruk Demir’in tek aday olduğu kongrede 3 bin 869 üye, 5 yönetim kurulu 2 denetim kurulu ve 5 üst kurul delegesini seçildi. 11 yıldır odanın başkanlığını yürüten Faruk Demir yaptığı açıklamalarda kooperatifin borcunun bulunmadığını ifade etti.

“PANDEMİ VE RUSYA ESNAFA DARBE VURDU”

Kooperatif Başkanı Faruk Demir genel kurulun başında faaliyet raporunu okudu. Pandemi ve Rusya Ukrayna Savaşına değinerek konuşmasına başlayan Faruk Demir, “Bu vahim olaylar özellikle esnafımızın faaliyetlerine de darbe vurdu. Bu süreçte esnafımıza sağlanan kredi desteği de 500.000,00 TL ye çıkarıldı. 9,5 (dokuz buçuk) olan kredi faiz oranımız 7,5 a (yedi buçuk) düşürüldü. Bu dönemde bizde kooperatif olarak 2 faaliyet yılını yüzümüzün akıyla tamamlamanın gururu içindeyiz. 2021 Yılı tahmin edilen gelir toplamı 4 milyon 456 bin TL olup gerçekleşen gelirimiz 7 milyon 441 bin 811, 87 TL. Tahmin edilen gider toplamı 4 milyon 097 bin 751 TL 31 kuruş olup gerçekleşen giderlerimiz 2 milyon 395 bin 015 TL 60 Kuruş. 5 milyon 046 bin 796 TL 27 kuruş müsbet fark gerçekleşmiştir.

“KOOPERATİFİN BORCU YOK”

2022 Yılı tahmin edilen gelir toplamı 5 milyon 165 bin 500 TL olup gerçekleşen gelirimiz 10 milyon 405 bin 324 TL 02 kuruş tahmin edilen gider toplamı 4 milyon 884 bin 500 TL olup gerçekleşen giderlerimiz 3 milyon 537 bin 805 TL 94 kuruştur. 6 milyon 867 bin 518 TL 08 kuruş müsbet fark gerçekleşmiştir. 2022 Yılı sonu itibariyle 3 bin 197 Üyemizde 483.134.643,87 TL tutarında kredi bulunmaktadır. Kooperatifimiz üyelerinden 7 milyon 108 bin 031 TL 19 kuruş takip alacağı bulunmaktadır. Kooperatifimizin Vergi, SGK ve aidat gibi borcu bulunmamaktadır. Kooperatifimiz hakkında açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

“2 SENE SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE”

Kooperatifimizin tek gelir kaynağı siz ortaklarımıza dağıttığımız kredilerden oluşmaktadır. Elde edilen artı bakiyenin sebebi, yüksek miktarda kredi dağıtmamızla birlikte, gider kalemlerine dikkat etmemiz ve giderlerimizi kısmamızdır. Sözlerime burada son verirken beni sabırla dinlediğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum, ayrıca önümüzdeki yılların hepimize bereket ve afiyet getirmesini diliyorum. 2 Sene sonra görüşmek dileğiyle Allah' a emanet olun Siz bana bırak dediğiniz gün buradayım. Bütün gücümüz sizden alıyorum” ifadelerini kullandı.

“GELECEK TÜRKLERİN VE TÜRKİYE’NİN OLACAKTIR”

Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz: “Faruk başkan yıllardan beri dostumuz. Bu kadar esnaf kardeşimiz var tek başına aday kendisine gerek geçmiş ve gelecek dönemde başarılarının devamını diliyorum. Faruk başkanın da söylediği gibi Türkiye son 3 yılda çok zor dönemlerden geçti. Bunun devamında pandemide kapanma dönemlerinin olduğu çok sıkıntılı günler yaşadık. O günlerde hep esnaf kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Ben de esnaf çocuğuyum. Esnafımıza birçok yardımda bulunduk ve yardım etmeye de devam edeceğiz. Türkiye 2023 sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir Türkiye olarak 100. Yılına adım atacaktır. Gelecek Türkilerin ve Türkiye’nin olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“SİYASET BİR TARAFA…”

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: “Herkesin yüzü gülüyor bizim de keyfimiz yerine geldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun Türkiye’nin kalbidir esnaflar. 2023 geliyor Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında hepimiz el birliği ile dünyada söz sahibi olan Türkiye için çalışacağız. Kim kimin peşinden gidiyorsa gitsin siyaset bir tarafa ama bizim ortak noktamız Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve herkesin refahı ben bu konuda herkesin el birliği ile çalıştığını görüyorum. Siyaset bir tarafa bu ülke vatanseverlerin ülkesi ben de buradan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin selamlarını iletiyorum” dedi.





YÖNETİM KURULU

Faruk Demir

İbrahim Ateş

Salih Kuş

Cemal Yıldız

Mahmut Aktaş

DENETİM KURULU

Halit Sarı

Ramazan Kumsar

ÜST KURUL DELEGESİ

Faruk Demir

İbrahim Ateş

Salih Kuş

Cemal Yıldız

Mahmut Aktaş