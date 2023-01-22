KOCAELİSPOR-KIRŞEHİR FK

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KADROLAR

KOCAELİSPOR İlk 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

3. YALÇIN KILINÇ (15' Gol)

5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

7. CEM EKİNCİ(89')

8. YUSUF CİHAT ÇELİK(78')

9. OKAN EKEN(57' Gol)

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ(46')

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ(32'-Sarı Kart)

10. TAYFUN AYDOĞAN

77. SAMED ALİ KAYA(43')

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

45. MESUT CAN TUNALI(78')

20. MEHMET SAK

22. BEDİRHAN YILDIZ

23. YAĞIZ GÜL

27. EMRE NEFİZ(43')

48. MERTAN CANER ÖZTÜRK

18. MERT ÇÖLGEÇEN(46')

2. ALİHAN KUBALAS

25. SERHAT DOĞUKAN TAŞDEMİR

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

KIRŞEHİR FK İlk 11

53. KADEM BURAK YAŞAR

25. SIRAT YEŞİLÖRDEK

5. SİNAN ALTINEL

15. AHMET ÜNER

43. İSMET BENLİ(80' Sarı Kart)

8. ZİHNİ TEMELCİ(87')

37. FARUK ÖCAL(70')

23. HACI MUSTAFA KARABULUT

10. SAVAŞ YORULMAZ(87')

7. DOĞACAN DİKER

39. TAYLAN ÖZGÜN(70')

Yedekler

38. BERKE KAYA

40. OĞULCAN ŞAHİN

77. FATİH KIZILAY

24. MUHAMMET HAŞİM ÇOBAN(70')

70. AHMET SUN(70')

88. HÜSEYİN AKIN AYDIN(87')

3. KORAY KEREM KÖYSÜREN

14. GÖKDENİZ VAROL(87')

80. CEREM TALHA DİNÇER

Teknik Sorumlu

AHMET DUMAN

HAKEMLER

SİNAN DERECİ(Hakem)

MERT BAYKAL(1.Yardımcı Hakem)

ENES BİROĞLU(2.Yardımcı Hakem)

EMRE KAAN ÇALIŞKAN(Dördüncü Hakem)

CANLI ANLATIM

Dk.1: Maça konuk takım Kırşehir FK başladı.

Maçın ilk 6 dakikalık bölümünde Kocaelispor baskın oynarken, Kırşehir zaman çalmaya başladı... Ancak tehlikeli atak yok...

Dk.7: Atilla soldan atağı geliştirdi, Cem Ekinci arka direğe ortaladı ,Okan'dan önce kaleci bloke etti.

Dk.13:Tayfun sağdan ortaladı, altı pasta Okan kafaya çıktı, son anda savunma kornere çeldi sonuç gelmedi.

Dk.15 GOOOOOLLLLLL- Soldan Atilla korneri Kubilay ile kullandı, Yalçın nefis yükseldi kafayla doksana gönderdi: 1-0.

Dk.23:Kırşehir FK'nın kullandığı köşe atışında, savunmadan seken topla Cem hızlı cıktı. Pasında Atila uzaktan denedi, şutu etkisizdi...

Dk.24: Sağdan Yusuf Cihat altı pasa kesti, cem ekinci topuğuyla güzel bir gol atmak istedi, ama kaleci uyandı.

Dk.35: Mustafa ofsayt olmadığı pozisyonda çizgide yakaladı, bomboştu, ceza alanına girdi, Doğacan'a çıkardı Doğacan penaltı noktası üzerinde Gökhan'ın kalede olmadığı pozisyonda boş kaleye gönderdi, Yalçın son anda engelledi.

Dk.39: Samed Ali Kaya altı pasa gönderdi, son anda Sinan ters bir vuruş yaptı top üstten az farkla kornere çıktı.

Dk.43: Kocaelispor'da oyuncu değişikliği.. Çıkan oyuncu Samed Ali Kaya, Giren oyuncu Emre Nefiz

Dk.44: Savaş sağdan serbest vuruşu kullandı, Mustafa Karabulut altı pasta bekletmeden voleyi çaktı, Gökhan son anda kornere çeldi. Sonuç gelmedi.

İlk yarının sonuna 2 DAKİKA eklendi

İLK YARI SONUCU: KOCAELİSPOR 1-0 KIRŞEHİR FK

DEVRE ARASI

İKİNCİ YARI

Dk. 46: Kocaelispor'da oyuncu değişiklik... Çıkan oyuncu İlyas Kubilay, Giren oyuncu yeni transfer Mert Çölgeçen

Dk. 46: Temsilcimiz ikinci yarıya başladı

Dk.53: Tayfun soldan sıfıra indi arkaya kesti, Okan bomboş kaldı, ancak ağır davranınca golden olduk. Kornerden sonuç gelmedi.

Dk.57: GOOOOOOLLLLL- Sağdan Tayfun sert vurdu. kaleciden döndü, Tayfun boş kaleye dokundu. 2-0.

Dk.69: Mehmet yılmaz sağdan getirdi, altı pasa kesti, Okan golü atacakken, savunma araya girdi, kornere çeldi.

Dk.70: Konuk takımda 2 oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncular Faruk Öcal, Taylan Özgün; Giren oyuncular ise Ahmet Sun, Muhammet Haşim Çoban.

Dk.73: Doğacan Diker ceza alanı sol köşesinden sert vurdu, üstten avuta gönderdi.

Dk.78: Temsilcimiz Kocaelispor'da oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu, Yusuf Cihat Çelik; Giren oyuncu, Mesut Can Tunalı

Dk.81: Tayfun sağ taça yakın yerden serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, kaleci son anda kornere çeldi.

Dk.87: Kırşehir FK'da oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncular; ZİHNİ TEMELCİ, SAVAŞ YORULMAZ; Giren oyuncular; HÜSEYİN AKIN AYDIN, GÖKDENİZ VAROL

Dk. 89: GOOOOOOOLLLL... Cem Ekinci üçüncü golü atarak farkı üçe çıkardı: 3-0.

Maçın sonuna 3 DAKİKA verildi

MAÇ SONU: KOCAELİSPOR 3-0 KIRŞEHİR FK