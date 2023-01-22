KOCAELİSPOR-KIRŞEHİR FK

KADROLAR
KOCAELİSPOR İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ (15' Gol)
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ(89')
8. YUSUF CİHAT ÇELİK(78')
9. OKAN EKEN(57' Gol)
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ(46')
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ(32'-Sarı Kart)
10. TAYFUN AYDOĞAN
77. SAMED ALİ KAYA(43')
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
45. MESUT CAN TUNALI(78')
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
23. YAĞIZ GÜL
27. EMRE NEFİZ(43')
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
18. MERT ÇÖLGEÇEN(46')
2. ALİHAN KUBALAS
25. SERHAT DOĞUKAN TAŞDEMİR
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
KIRŞEHİR FK İlk 11
53. KADEM BURAK YAŞAR
25. SIRAT YEŞİLÖRDEK
5. SİNAN ALTINEL
15. AHMET ÜNER
43. İSMET BENLİ(80' Sarı Kart)
8. ZİHNİ TEMELCİ(87')
37. FARUK ÖCAL(70')
23. HACI MUSTAFA KARABULUT
10. SAVAŞ YORULMAZ(87')
7. DOĞACAN DİKER
39. TAYLAN ÖZGÜN(70')
Yedekler
38. BERKE KAYA
40. OĞULCAN ŞAHİN
77. FATİH KIZILAY
24. MUHAMMET HAŞİM ÇOBAN(70')
70. AHMET SUN(70')
88. HÜSEYİN AKIN AYDIN(87')
3. KORAY KEREM KÖYSÜREN
14. GÖKDENİZ VAROL(87')
80. CEREM TALHA DİNÇER
Teknik Sorumlu
AHMET DUMAN
HAKEMLER
SİNAN DERECİ(Hakem)
MERT BAYKAL(1.Yardımcı Hakem)
ENES BİROĞLU(2.Yardımcı Hakem)
EMRE KAAN ÇALIŞKAN(Dördüncü Hakem)
CANLI ANLATIM
Dk.1: Maça konuk takım Kırşehir FK başladı.
Maçın ilk 6 dakikalık bölümünde Kocaelispor baskın oynarken, Kırşehir zaman çalmaya başladı... Ancak tehlikeli atak yok...
Dk.7: Atilla soldan atağı geliştirdi, Cem Ekinci arka direğe ortaladı ,Okan'dan önce kaleci bloke etti.
Dk.13:Tayfun sağdan ortaladı, altı pasta Okan kafaya çıktı, son anda savunma kornere çeldi sonuç gelmedi.
Dk.15 GOOOOOLLLLLL- Soldan Atilla korneri Kubilay ile kullandı, Yalçın nefis yükseldi kafayla doksana gönderdi: 1-0.
Dk.23:Kırşehir FK'nın kullandığı köşe atışında, savunmadan seken topla Cem hızlı cıktı. Pasında Atila uzaktan denedi, şutu etkisizdi...
Dk.24: Sağdan Yusuf Cihat altı pasa kesti, cem ekinci topuğuyla güzel bir gol atmak istedi, ama kaleci uyandı.
Dk.35: Mustafa ofsayt olmadığı pozisyonda çizgide yakaladı, bomboştu, ceza alanına girdi, Doğacan'a çıkardı Doğacan penaltı noktası üzerinde Gökhan'ın kalede olmadığı pozisyonda boş kaleye gönderdi, Yalçın son anda engelledi.
Dk.39: Samed Ali Kaya altı pasa gönderdi, son anda Sinan ters bir vuruş yaptı top üstten az farkla kornere çıktı.
Dk.43: Kocaelispor'da oyuncu değişikliği.. Çıkan oyuncu Samed Ali Kaya, Giren oyuncu Emre Nefiz
Dk.44: Savaş sağdan serbest vuruşu kullandı, Mustafa Karabulut altı pasta bekletmeden voleyi çaktı, Gökhan son anda kornere çeldi. Sonuç gelmedi.
İlk yarının sonuna 2 DAKİKA eklendi
İLK YARI SONUCU: KOCAELİSPOR 1-0 KIRŞEHİR FK
DEVRE ARASI
İKİNCİ YARI
Dk. 46: Kocaelispor'da oyuncu değişiklik... Çıkan oyuncu İlyas Kubilay, Giren oyuncu yeni transfer Mert Çölgeçen
Dk. 46: Temsilcimiz ikinci yarıya başladı
Dk.53: Tayfun soldan sıfıra indi arkaya kesti, Okan bomboş kaldı, ancak ağır davranınca golden olduk. Kornerden sonuç gelmedi.
Dk.57: GOOOOOOLLLLL- Sağdan Tayfun sert vurdu. kaleciden döndü, Tayfun boş kaleye dokundu. 2-0.
Dk.69: Mehmet yılmaz sağdan getirdi, altı pasa kesti, Okan golü atacakken, savunma araya girdi, kornere çeldi.
Dk.70: Konuk takımda 2 oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncular Faruk Öcal, Taylan Özgün; Giren oyuncular ise Ahmet Sun, Muhammet Haşim Çoban.
Dk.73: Doğacan Diker ceza alanı sol köşesinden sert vurdu, üstten avuta gönderdi.
Dk.78: Temsilcimiz Kocaelispor'da oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncu, Yusuf Cihat Çelik; Giren oyuncu, Mesut Can Tunalı
Dk.81: Tayfun sağ taça yakın yerden serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, kaleci son anda kornere çeldi.
Dk.87: Kırşehir FK'da oyuncu değişikliği... Çıkan oyuncular; ZİHNİ TEMELCİ, SAVAŞ YORULMAZ; Giren oyuncular; HÜSEYİN AKIN AYDIN, GÖKDENİZ VAROL
Dk. 89: GOOOOOOOLLLL... Cem Ekinci üçüncü golü atarak farkı üçe çıkardı: 3-0.
Maçın sonuna 3 DAKİKA verildi
MAÇ SONU: KOCAELİSPOR 3-0 KIRŞEHİR FK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.