22 Oca 2023 - 14:05- Asayiş G: 22 Oca 2023 - 14:07

Hırsızlık suçundan aranıyordu, yakalandı

Kocaeli'de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hırsızlık suçundan aranıyordu, yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.K. (20), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. F.K., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# emniyet

22 Oca 2023 - 14:05 - Asayiş

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