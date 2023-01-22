Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 1401 Sokak'tan yanlayarak caddeye çıkan E.A. yönetimindeki 34 VS 5484 plakalı otomobile, Sezer Şahin idaresindeki 34 FEJ 762 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sezer Şahin ile kuzeni Ayhan Şahin savruldu, hareket halindeki motosiklet de S.E.'nin sürücülüğünü yaptığı 06 CMN 143 otomobile çarptı. H.G. idaresindeki 34 BR 5199 plakalı otomobil de duramayarak, otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayhan Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü E.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.A.'ya drift yaptığı gerekçesiyle para cezası uygulandığı da öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Sezer Şahin, "Marmara yolundan geldiğimiz sırada otomobil sürücüsü ara sokaktan drift yapar şekilde çıktı, aracın arkası bize denk geldi. Arkamda kuzenim vardı. Biz savrulduk" dedi. Şahin, kuzeninin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.