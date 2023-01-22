HELE ŞÜKÜR BE KÖRFEZ’İM NİHAYET ZİRVEDESİN: 3-0

Liderliği adeta eliyle altın tepside Buca’ya sunan Kocaelispor, zirvedeki rakibi Buca bir kez daha kaybedince nihayet hata yapmadı ve Kırşehir’i İzmit’te Yalçın, Okan ve Cem’in golleriyle 3-0 yenerek 3 puan farkla zirveye çıktı. Buca Ankara’da Etimesgut’a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Fark üç puana çıktı. Pazar günü Serik ile deplasmanda karşılaşacağız

İLK YARI GOL ATTIK, GOL KAÇIRDIK, AMA TOPU TOPU 3 POZİSYON DA ÖDÜMÜZ PATLADI…

Maçın ilk 6 dakikalık bölümünde Kocaelispor baskın oynarken, Kırşehir zaman çalmaya başladı.. Ancak tehlikeli atak yoktu. 7’de Atilla soldan atağı geliştirdi, Cem Ekinci arka direğe ortaladı, Okan'dan önce kaleci bloke etti. 13.dakikada Tayfun sağdan ortaladı, altı pasta Okan kafaya çıktı, son anda savunma kornere çeldi sonuç gelmedi. 15.dakikada soldan Atilla korneri Kubilay ile kullandı, Kubilay ortaladı, Yalçın nefis yükseldi, kafayla topu doksana gönderdi: 1-0. 24. .dakikada sağdan Yusuf Cihat altı pasa kesti, Cem Ekinci topuğuyla güzel bir gol atmak istedi, ama kaleci uyandı. 23.dakikada, Kırşehir FK'nın kullandığı köşe atışında, savunmadan seken topla Cem hızlı çıktı, pasında Atila uzaktan denedi, şutu etkisizdi...

YÜZE YÜZ İKİ GOLÜ GÖKHAN DEĞİRMENCİ ÖNLEDİ…

35.dakikada Mustafa ofsayt olmadığı pozisyonda çizgide yakaladı, bomboştu, ceza alanına girdi, Doğacan'a çıkardı Doğacan penaltı noktası üzerinde Gökhan'ın kalede olmadığı pozisyonda boş kaleye gönderdi, Yalçın son anda engelledi.39.dakikada Samed Ali Kaya altı pasa gönderdi, son anda Sinan ters bir vuruş yaptı, top üstten az farkla kornere çıktı. 44.dakikada Savaş sağdan serbest vuruşu kullandı, Mustafa Karabulut altı pasta bekletmeden voleyi çaktı, Gökhan son anda kornere çeldi. Sonuç gelmedi. 43.dakikada Samed Ali'nin yerine Emre Nefiz oyuna dahil oldu. 45+1. dakikada Yusuf Cihat altı pasa doldurdu. Cem son anda kafayı dokunamadı. İlk yarı 1-0 sona erdi...

İKİNCİ YARI YİNE ATAK BAŞLADIK... KUBİLAY ÇIKTI, MERT ÇÖLGEÇEN GİRDİ… OKAN İKİLEDİ…

Körfez ikinci yarıya yine atak başladık... Devre arası Kubilay çıktı, 2.yarıya yeni transfer 6 numara Mert Çölgeçen girdi. 53.dakikada Tayfun soldan sıfıra indi arkaya kesti, Okan bomboş kaldı, ancak ağır davranınca golden olduk. Kornerden sonuç gelmedi. 57.dakikada sahanın yıldızlarından Tayfun, altı pasa kesti. Ofsayt çizgisinin gerisinde kendini saklayan Okan kaleciden dönen topu ağlara gönderdi: 2-0. 69.dakikada Mehmet Yılmaz sağdan getirdi, altı pasa kesti, Okan golü atacakken, savunma araya girdi, kornere çeldi. 73.dakikada Doğacan Diker ceza alanı sol köşesinden sert vurdu, üstten avuta gönderdi. 81.dakikada Tayfun sağ taç çizgisine yakın yerden serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi, kaleci son anda kornere çeldi. 89. dakikada sağdan kullanılan kornerde Diogo ön direkte kafayı vurdu, kaleci çıkardı, çizgide Cem Ekinci üçüncü golü atarak farkı üçe çıkardı: 3-0. Haftaya Serik Belediye deplasmanında sahaya çıkacağız. Serik cumartesi günü Ankara Demir’e deplasmanda 2-1 yenilmişti. Maç Pazar günü oynanacak ve 14.00’te başlayacak.

KOCAELİSPOR:3- KIRŞEHİR FK:0

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİR.****

3. YALÇIN KILINÇ****

5. DIOGO ALEKSIS ***

7. CEM EKİNCİ***

8. YUSUF CİHAT ***

(45. MESUT CAN dk.78***)

10. TAYFUN AYDOĞAN***

9. OKAN EKEN***

14. İLYAS KUBİLAY***

(18. MERT ÇÖLGEÇEN dk.46 ***)

19. ATİLA TURAN***

32. MEHMET YILMAZ****

77. SAMED ALİ KAYA*

(27. EMRE NEFİZ dk.43 ***)

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞU.

20. MEHMET SAK

22. BEDİRHAN YILDIZ

23. YAĞIZ GÜL

48. MERTAN CANER

2. ALİHAN KUBALAS

25. SERHAT TAŞDEMİR

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

KIRŞEHİR FK

53. KADEM BURAK*

25. SIRAT YEŞİLÖRDEK**

5. SİNAN ALTINEL**

15. AHMET ÜNER**

43. İSMET BENLİ**

8. ZİHNİ TEMELCİ**

(88. HÜSEYİN AKIN dk.88 ?)

37. FARUK ÖCAL**

(70. AHMET SUN dk.70 **)

23. HACI MUSTAFA**

10. SAVAŞ YORULMAZ**

(14. GÖKDENİZ VAROL Dk.87 ?)

7. DOĞACAN DİKER**

39. TAYLAN ÖZGÜN*

(24. MUHAMMET HAŞİM dk.70**)

Yedekler

38. BERKE KAYA

40. OĞULCAN ŞAHİN

77. FATİH KIZILAY

3. KORAY KEREM

80. CEREM TALHA

Teknik Sorumlu

AHMET DUMAN

STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Sinan Dereci***, Mert Baykal***, Enes Biroğlu ***, (Emre Kaan Çalışkan 4.hakem)

SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz dk.31, İsmet Benli dk.80, Sırat Yeşilördek dk.90

GOLLER: Yalçın Kılınç dk.15, Okan Eken dk.57