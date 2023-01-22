KIRKLARELİ'DEN DERS ÇIKARDIK KIRŞEHİR'E PATLADIK

Ligin 2. devresinin 2. maçında Kırşehirspor ile karşılaşan temsilcimiz Kocaelispor maçtan 3-0 galip ayrıldı. 12. dakikada İlyas Kubilay'ın harika ortasına yükselen Yalçın Kılıç, muhteşem bir kafa golü ile temsilcimizi öne geçirdi. Golü atmakla durmayan Yalçın birde kalemize gelen topu çizgiden çevirdi. İlk devrede rakibine şans tanımayan Yeşil Siyahlılar devreyi 1-0 önde kapadı. İkinci devrede rakibine Nefes aldırmayan temsilciniz 58' de Okan Eken, 89'da ise Cem Ekincinin klas gölüyle karşılaşmayı tamamladı. Şimdiden sonra artık her şey bize bağlı. İyi oynayıp kazanıp 5 ay sonra 1.Lig’e yükselmek bizim için çok zor değil.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Kırşehirspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kırşehirsporlu taraftarların tezahüratları sonrasında bir grup taraftar taşlı saldırıda bulundu. Atılan taşlar emniyet otoparkında ki araçlara isabet etti. Bazı araçların camları patladı.