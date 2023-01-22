22 Oca 2023 - 16:28- Siyaset G: 22 Oca 2023 - 16:30

Taşdemir de kınadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir de, İsveç hükümetine ve Kur’an’ı yakan şahsa tepki gösterdi.
Taşdemir de kınadı mask

Taşdemir açıklamasında, “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan iğrenç saldırıyı şiddetle kınıyorum.Gelmiş geçmiş en değerli ve en anlamlı kitap olan Kur’an-ı Kerim yüzyıllardır insanlığa ışık olmuş bir yol göstericidir” dedi.

22 Oca 2023 - 16:28 - Siyaset

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