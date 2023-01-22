Taşdemir açıklamasında, “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan iğrenç saldırıyı şiddetle kınıyorum.Gelmiş geçmiş en değerli ve en anlamlı kitap olan Kur’an-ı Kerim yüzyıllardır insanlığa ışık olmuş bir yol göstericidir” dedi.
22 Oca 2023 - 16:28- Siyaset Güncelleme: 22 Oca 2023 - 16:30
Taşdemir de kınadı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir de, İsveç hükümetine ve Kur’an’ı yakan şahsa tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.