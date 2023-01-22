Taşdemir de kınadı

Taşdemir açıklamasında, “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan iğrenç saldırıyı şiddetle kınıyorum.Gelmiş geçmiş en değerli ve en anlamlı kitap olan Kur’an-ı Kerim yüzyıllardır insanlığa ışık olmuş bir yol göstericidir” dedi.