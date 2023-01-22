MHP'de 2 ilçe başkanı görevden alındı 

MHP Kocaeli İl Başkanlığı Körfez ve Başiskele'ye atanan 2 yeni başkanı duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;"Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve istifasını sunan Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın Genel Merkezimiz tarafından görevden alınmıştır. Genel Merkezimiz tarafından Körfez İlçe Başkanlığımıza Doğan Bekiroğlu ve Başiskele İlçe Başkanlığımıza da Şahin Kaya atanmıştır. Kendilerine başarılar dileriz."ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Körfez - Körfezde ülkücü herakat engellenemez gerçek Başkan tek Başkan gönüllerin başkanı Zeki gürsudur Saffet sancaklı sana oy yok bunu iyi bil teşkilat ne demek gelin Zeki başkandan öğrenin …
erol demirbek TÜRK - gnl. merkezin haberi, onayı olmadan istifa istenmez imasını daha önce habere yapmıştım.
M.Murtqza Yekeayak - Bir işe yaramaz barajı geçemez öz evladını katleden öldüren bir partiye kimse oy vermez
Cenesuyu - Görevden alınması gereken kişi devlet Bahçeli dir.adam siyaset değil küfürden başka bir iş yapmıyor nefesi ağzı pis pis kokuyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.