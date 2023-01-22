22 Oca 2023 - 19:12- Siyaset G: 22 Oca 2023 - 19:23

MHP'de 2 ilçe başkanı görevden alındı 

MHP Körfez ve Başiskele İlçe başkanlarını görevden aldı. Yerlerine alınan isimlerde belli oldu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
MHP'de 2 ilçe başkanı görevden alındı  mask
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MHP Kocaeli İl Başkanlığı Körfez ve Başiskele'ye atanan 2 yeni başkanı duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;"Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve istifasını sunan Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın Genel Merkezimiz tarafından görevden alınmıştır. Genel Merkezimiz tarafından Körfez İlçe Başkanlığımıza Doğan Bekiroğlu ve Başiskele İlçe Başkanlığımıza da Şahin Kaya atanmıştır. Kendilerine başarılar dileriz."ifadelerini kullandı.
# Başiskele

22 Oca 2023 - 19:12 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Körfez - Körfezde ülkücü herakat engellenemez gerçek Başkan tek Başkan gönüllerin başkanı Zeki gürsudur Saffet sancaklı sana oy yok bunu iyi bil teşkilat ne demek gelin Zeki başkandan öğrenin …

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 22:19
03

erol demirbek TÜRK - gnl. merkezin haberi, onayı olmadan istifa istenmez imasını daha önce habere yapmıştım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 22:01
02

M.Murtqza Yekeayak - Bir işe yaramaz barajı geçemez öz evladını katleden öldüren bir partiye kimse oy vermez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 21:39
01

Cenesuyu - Görevden alınması gereken kişi devlet Bahçeli dir.adam siyaset değil küfürden başka bir iş yapmıyor nefesi ağzı pis pis kokuyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 21:27
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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