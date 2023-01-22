MHP'de 2 ilçe başkanı görevden alındı 

MHP Kocaeli İl Başkanlığı Körfez ve Başiskele'ye atanan 2 yeni başkanı duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;"Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve istifasını sunan Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın Genel Merkezimiz tarafından görevden alınmıştır. Genel Merkezimiz tarafından Körfez İlçe Başkanlığımıza Doğan Bekiroğlu ve Başiskele İlçe Başkanlığımıza da Şahin Kaya atanmıştır. Kendilerine başarılar dileriz."ifadelerini kullandı.