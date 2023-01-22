Gazeteci Ayşe Aydın’ın mutlu günü

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Çağdaş Kocaeli Gazetesi’nde uzun yıllardır muhabirlik yapan başarılı gazeteci Ayşe Aydın, Kartepe'de faaliyet gösteren Pro Kablo Fabrikası’nda Kimya Mühendisi olarak çalışan Mecit Ceyhan ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı. Aslen Diyarbakırlı olan işçi emeklisi Mehmet ile Zehra Ceyhan çiftinin oğulları Mecit Ceyhan ile İşçi emeklisi Mahmut ile ev hanımı Yıldız Aydın çiftinin güzel kızları Ayşe Aydın'ın nişan merasimi Aydın ailesinin evinde gerçekleşti. Ayşe ve Mecit’in bu mutlu gününde dost, akraba ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

DÜĞÜN NİSAN AYINDA

Törende Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Öziri’de yer aldı. Çiftin nişan yüzüklerini damadın aile dostu Şemsettin Sevik ile gelinin amcası Ahmet Karaboga taktı. Tebrikleri kabul eden Ayşe Aydın ve Mecit Ceyhan çifti düğünlerini Nisan ayı içerisinde gerçekleştirecek.