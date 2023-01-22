22 Oca 2023 - 21:08- Asayiş G: 22 Oca 2023 - 22:34

Gölcük'te büyük patlama! Çok sayıda yaralı var

Gölcük ilçesinde bir evde büyük patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Cihat Polat
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Gölcük Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
# Olay, itfaiye, yaralı, sağlık, polis

22 Oca 2023 - 21:08 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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