Gölcük'teki patlamanın ardından Vali Yavuz'dan açıklama

Kocaeli'nin bir çok ilçesinden hissedilen patlamanın Gölcük'te meydana geldiği öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Ç ve H.A'nın tedavisi Derince Araştırma Hastanesi'ne devam ediyor.
"Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır"
Patlamanın ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Kavaklı'da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır. Geçmiş olsun." ifadeleri yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.