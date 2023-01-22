Gölcük'teki patlamanın ardından Vali Yavuz'dan açıklama

Kocaeli'nin bir çok ilçesinden hissedilen patlamanın Gölcük'te meydana geldiği öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Ç ve H.A'nın tedavisi Derince Araştırma Hastanesi'ne devam ediyor.

"Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır"

Patlamanın ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Kavaklı'da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır. Geçmiş olsun." ifadeleri yer aldı.