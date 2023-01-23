23 Oca 2023 - 09:27- Spor G: 23 Oca 2023 - 09:33

TKBL: İzmit Belediyespor: 86 – Elazığ Basketbol: 78

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Elazığ Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 86-78 kazandı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
TKBL: İzmit Belediyespor: 86 – Elazığ Basketbol: 78 mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Nazlı Çisil Güngör **, Alihan Civelek **, Nami Sunay Soydan **
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek *** 8, Nur Sezen Yavuz * 2, Deniz Aygül *** 25, Candide Öztürk * 2, Ezgi Manlacı *** 18, Nuran Tutsak ** 4, Kardelen Gezgin *, Betül Pehlivan ** 4, Gabriela Marginean *** 23
Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Elazığ Basketbol: Nuran Çoban *, Esma Çelen Türk * 4, Emine Adan * 2, Beyza Nur Uruç ** 8, Merve Şahin ** 3, Gizem Kaymaz ** 9, Dilara Göçmen ** 8, Selin Öztekin *** 18, Gülfer Tokatlı * 2, Ameryst Danae Alston *** 24
Başantrenör: Güray Kurtuluş
1. Periyot: 20-21 (Elazığ Basketbol lehine)
Devre: 34-39 (Elazığ Basketbol lehine)
3.Periyot: 61-53 (İzmit Belediyespor lehine)
# Deniz, Okul, Atatürk

23 Oca 2023 - 09:27 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.352 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kırşehir FK maçı kadrosu belli oldu mask
Kırşehir FK maçı kadrosu belli oldu
KOCAELİSPOR-KIRŞEHİR FK mask
KOCAELİSPOR-KIRŞEHİR FK
2B’DE GOL YAĞMURU: 3 MAÇTA 16 GOL mask
2B’DE GOL YAĞMURU: 3 MAÇTA 16 GOL
Kocaelispor'un Muhtemel 11'i belli oldu mask
Kocaelispor'un Muhtemel 11'i belli oldu
Yasin penaltı kaçırdı, bir gol attı Göztepe kazandı mask
Yasin penaltı kaçırdı, bir gol attı Göztepe kazandı
Kocaelispor içeride aslan, Kırşehir FSK dışarıda yok mask
Kocaelispor içeride aslan, Kırşehir FSK dışarıda yok
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL