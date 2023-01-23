TKBL: İzmit Belediyespor: 86 – Elazığ Basketbol: 78

Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Nazlı Çisil Güngör **, Alihan Civelek **, Nami Sunay Soydan **
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek *** 8, Nur Sezen Yavuz * 2, Deniz Aygül *** 25, Candide Öztürk * 2, Ezgi Manlacı *** 18, Nuran Tutsak ** 4, Kardelen Gezgin *, Betül Pehlivan ** 4, Gabriela Marginean *** 23
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Elazığ Basketbol: Nuran Çoban *, Esma Çelen Türk * 4, Emine Adan * 2, Beyza Nur Uruç ** 8, Merve Şahin ** 3, Gizem Kaymaz ** 9, Dilara Göçmen ** 8, Selin Öztekin *** 18, Gülfer Tokatlı * 2, Ameryst Danae Alston *** 24
Başantrenör: Güray Kurtuluş
1. Periyot: 20-21 (Elazığ Basketbol lehine)
Devre: 34-39 (Elazığ Basketbol lehine)
3.Periyot: 61-53 (İzmit Belediyespor lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.