23 Oca 2023 - 09:32- Gündem G: 23 Oca 2023 - 09:52

Su seviyesi gerileyen Sapanca Gölü'nden bakın neler çıktı

Su seviyesi gerileyen Sapanca Gölü'nün kıyı kesiminden lastik, plastik, cam ve metal atıkları çıktı. Belediye ekipleri, Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün çevresindeki atıkları topladı.

23 Oca 2023 - 09:32 - Gündem

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