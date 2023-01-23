Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde temizlik çalışması yürütüyor. Bu çerçevede belediye ekipleri, su seviyesi gerileyen gölün kıyı kesimindeki lastik, plastik, cam ve metal atıkları topladı.
23 Oca 2023 - 09:32- Gündem Güncelleme: 23 Oca 2023 - 09:52
Su seviyesi gerileyen Sapanca Gölü'nden bakın neler çıktı
Su seviyesi gerileyen Sapanca Gölü'nün kıyı kesiminden lastik, plastik, cam ve metal atıkları çıktı. Belediye ekipleri, Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün çevresindeki atıkları topladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.