23 Oca 2023 - 09:51- Asayiş G: 23 Oca 2023 - 09:54

5 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasında, intihar iddiası 

Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İntihar etmek isteyen Mikdat Ç.’nin (41) doğal gaz vanalarını açıp ateş yakmasının patlamaya neden olduğu iddia edildi. Yaşanan patlama nedeniyle mahallenin tamamında elektrik ve doğal gaz kesintisi yapıldı. 
5 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasında, intihar iddiası  mask
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Olay saat 20.30 sıralarında Gölcük Kavaklı Mahallesi 100. Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşanan patlama nedeniyle dairenin 2 odasının duvarları binanın bahçesine düşerken, komşu binaların camları kırıldı. Patlama sesi çevrede büyük korku yarattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise 5 yaralıya ilk müdahalede bulundu. Hastanelere götürülerek tedavi altına alınan yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Binada çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Yaşanan patlama nedeniyle mahallenin tamamında elektrik ve doğal gaz kesintisi yapıldı. 

İNTİHAR ŞÜPHESİ 

Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı ve Mikdat Ç. (41) ile annesi Hanım A.'nın (65) birlikte yaşadığı evde meydana geldiği öğrenildi. Vücutlarında yanıklar oluşan Mikdat Ç. ve annesi ağır yaralanırken, alt katta yaşayan ailenin 3 ferdi de yaralandı. Patlamanın, Mikdat Ç.'nin intihar etmek amacıyla doğal gaz vanalarını açtıktan sonra evde ateş yakması sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın kesin sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. 

VALİ AÇIKLAMA YAPTI 

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Gölcük Kavaklı’da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır. Geçmiş olsun” diye paylaşımda bulundu. (DHA)

# sağlık, itfaiye, Olay, polis, elektrik

23 Oca 2023 - 09:51 - Asayiş

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