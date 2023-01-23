MOTORBURDA’DAN YENİ YILA ÖZEL KAMPANYA!

Motorburda, sunduğu özel fırsatlar sayesinde müşterilerinin yeni yılda keyifli sürüş imkânlarıyla hareket özgürlüklerini daha da arttırmayı hedefliyor. "Hareket Özgürlüktür" sloganıyla yola devam eden MotorBurda’nın, motosiklet tutkunlarına sunduğu kampanyalar arasında yeni yılın ilk ayında yaptığı özel indirimler yer alıyor. Türkiye'de motosiklet, scooter, e-bike, e-scooter ve tüm yedek parça, aksesuar ve ekipman gruplarında hizmet veren Motorburda, 2023 yılında da 7 bayisi ve showromu ile büyüyerek hizmet vermeye devam etmektedir. İlimizin köklü şirketlerinden biri olan Motorburda, Kocaeli’de sektörün lider markası konumuna gelmek ve müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Yeni yılda birbirinden özel fırsatlarla müşterileriyle buluşan Motorburda, kampanya kapsamında RKS Bitter 50, Freccia 150 ve Segway Snarler 570 özel seri (mavi renk) modelleri ile mağazasında sizleri bekliyor. İlginizi çeken modeller için MotorBurda mağazalarına giderek daha fazla bilgi alabilir ve satın alım yapabilirsiniz. Unutmayın, kampanya stoklarla sınırlıdır!

MOTORBURDA AYAĞINIZI YERDEN KESİYOR!

Rks Bitter ile yepyeni maceralara doğru yola çıkın!

MotorBurda yaşamınızın en eğlenceli yolculuklarında sizleri yalnız bırakmıyor. 1 Ocak 2023’e kadar geçerli olan Rks bitter 50 modelindeki indirimli fiyat siz motosiklet severler için 14 Şubat’a kadar uzatıldı.

Elverişli boyutları, şehir içinde kullanım kolaylığı ve güçlü performansı ile sizleri yarı yolda bırakmayan RKS Bitter 50, kendine has özgün tasarımı ile Motoburda güvencesiyle sizleri yeni maceralara çağırıyor. Özel olarak tasarlanmış süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşullarında rahat bir sürüş deneyimi sağlarken, 4 zamanlı SOHC motor teknolojisi ile güçlü ve ekonomik çalışan Bitter 50, sizlere güvenli bir yolculuk vaat ediyor. Şehir trafiğinde hafifliği ve manevra kabiliyeti ile bu scooter tam size göre.

Kampanya süresince, sadece 31.000 TL'ye sahip olabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmamak için hemen MotorBurda mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

14 Şubat’a kadar geçerli olan kampanya stoklarla sınırlıdır.

MOTORBURDA GÜVENCESİYLE FRECCİA 150 İLE KEŞFEDİLMEMİŞ YOLLARI KEŞFEDİN!

MotoBurda, FRECCİA 150 modeli ile, güçlü performansı ve hafif tasarımıyla doğa yolculuklarınızda sizi eşsiz bir deneyime davet ediyor. Artık ormanları keşfetmek, doğayla bağ kurmak çok daha kolay ve eğlenceli! Özgün tasarımı, güçlü aydınlatmaları ve süspansiyon özellikleriyle maxi scooter grubunda parlayan bir yıldız olan Freccia 150, sürüş sırasında ihtiyaç duyacağınız tüm verileri sunan eşsiz bir LED gösterge paneliyle donatılmıştır. FRECCİA 150, sizi doğanın coşkusuna, özgürlük hissine götürüyor. Mağaza satış fiyatı 89.080 tl olan Freccia 150 , MotorBurda’ da yeni yıla özel 75.900 tl fiyatıyla sizleri bekliyor.

Bu fırsatı kaçırmamak için MotorBurda Mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, kampanya stoklarla sınırlıdır.

SNARLER 570 ÖZEL SERİ MAVİ RENGİ İLE “GÜÇ VE STİL BİR ARADA”

Motorburda’nın motor tutukunları için düzenlediği bir diğer kampanya olan Segway Snarler 570 özel seri ile Yeni yerler keşfetmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Eşsiz tasarım ve muhteşem bir performans ile en zorlu arazi koşullarında sizi yalnız bırakmayacak.

4 zamanlı tek silindirli motoru sayesinde ağır koşullarda bile rahatça çalışabilir ve yüksek mukavemetli lastikleriyle her türlü yol koşuluna uyum sağlayabilir. Ayrıca, özel olarak tasarımlanmış hava filtreleri ve geliştirilmiş süspansiyon sistemleri sayesinde mükemmel manevra kabiliyetine sahiptir. Güçlü fren sisteminin yanı sıra, modern ve aerodinamik bir görünüme sahip olan SNARLER 570, önden arkaya doğru uzanan zarif ve akıcı karakteristik çizgileri ile motor tutkunlarını kendine hayran bırakacak.

Eğer siz de en iyi ATV deneyimini arıyorsanız, Segway Snarler 570 özel seri mavi renkli ATV tam size göre! Mağaza satış fiyatı 228.000 TL olan SNARLER 570, MotorBurda’da sizlere özel indirimli fiyatıyla sadece 188.000 TL. Bu fırsatı kaçırmamak için MotorBurda Mağazasını ziyaret edin.

İlginizi çeken modeller için MotorBurda mağazasını ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilir ve satın alım yapabilirsiniz. Unutmayın, kampanya stoklarla sınırlıdır!

İLETİŞİM

Adres: Körfez Mh, Ankara Karayolu Cd No:22, 41040 İzmit/Kocaeli

Telefon: 0 (262) 333 1 333

Instagram: motor.burda

Web Sitesi: www.motorburda.com.tr

KOCAELİ KAYA MOTOR’DAN ÖZEL KAMPANYA !

“SEVGİLİLER GÜNÜNDE ONUN AYAĞINI YERDEN KESİN”.

"Kymco Agility 125 16+ ile konforunuzu ve güvenliğinizi maksimize edin!

Unutulmaz anlar biriktirmek isteyenlere Kocaeli Kaya Motor'dan muhteşem bir fırsat.

Güçlü performans ve kullanım kolaylığı sağlayan Kymco Agility 125 16+ etkileyici tasarımı, rahat, güvenli, trafikte hızlı hareket edebilen konforlu yapısı ile sizi yeni maceralara davet ediyor.

Mağaza satış fiyatı 69.900 tl olan Kymco Agility 125 16+, Kocaeli Kaya Motor’da sizlere özel 65.000 tl. Bu fırsatı kaçırmamak için 14 Şubat’a kadar Kocaeli Kaya Motor Mağazamızda sizleri bekliyoruz.

Farklı renk seçeneklerine sahip kompakt ve sportif görünümüyle Kymco Agility 125 16+ sizi ve sevdiğinizi unutulmaz bir maceraya davet ediyor.

Kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır.