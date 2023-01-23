Konuyla ilgili bilgileri aktaran Merve Uran, "İki kızım, eşim ve ben piknik yapmak için Yenidoğan Seka Evlerinin oradaki park alanına gittik. Dün akşam saat 18.00 civarı küçük kızıma (4.5 yaşında) köpekler saldırdı ve ısırdı. Kızımı zor kurtardık. Gerekli yerlere zaman zaman şikayet etsem de toplanıp yine aynı yerine geri bırakıldı. Yaşadığımız korkuyu anlatmanın tarifi yok. Lütfen sizler aracılığı ile bu konu gündeme gelsin istiyorum" ifadelerini kullandı.
23 Oca 2023 - 09:24- Gündem Güncelleme: 23 Oca 2023 - 10:16
Kızımı zor kurtardık
Gazetemizin Whatsapp İhbar Hattına ulaşan Merve Uran, "Yenidoğan Seka Evlerinin park alanında 4.5 yaşındaki kızına köpek saldırdı. Kızımı zor kurtardık" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kocausta - Yahyakaptan'da da durum aynı. Yeter artık. Bu sokak köpekleri toplatılsın. İnsanlık yapıyormuş gibi çöplüklere, apartman kapılarına yemek koyanlar da yaptıklarının neye yol açtığını artık anlasınlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.