Konuyla ilgili bilgileri aktaran Merve Uran, "İki kızım, eşim ve ben piknik yapmak için Yenidoğan Seka Evlerinin oradaki park alanına gittik. Dün akşam saat 18.00 civarı küçük kızıma (4.5 yaşında) köpekler saldırdı ve ısırdı. Kızımı zor kurtardık. Gerekli yerlere zaman zaman şikayet etsem de toplanıp yine aynı yerine geri bırakıldı. Yaşadığımız korkuyu anlatmanın tarifi yok. Lütfen sizler aracılığı ile bu konu gündeme gelsin istiyorum" ifadelerini kullandı.