23 Oca 2023 - 10:57- Siyaset G: 23 Oca 2023 - 11:00

“Mumcu ve Okkan’ın failleri hala korunuyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, faili meçhul cinayetlere kurban giden gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın ölüm yıl dönümleri dolayısı ile anma mesajı yayınladı. Başkan Sarı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
“Mumcu ve Okkan’ın failleri hala korunuyor” mask

CHP İl Başkanı Bülent Sarı açıklamasında;

“Gazeteci Uğur Mumcu, Cumhuriyet’in ilkelerini ve çıkarlarını tehditlere boyun eğmeden her koşulda savunurken 30 yıl önce 24 Ocak’ta arabasına yerleştirilen bomba ile alçakça katledildi. Kalemini ve gazeteci kimliğini kimseye satmamış, tek gayesi halkı gerçek bilgilerle aydınlatmak olan Uğur Mumcu söylemleri ve eylemleriyle hepimize örnek olmuş, yol göstermiştir. En büyük gayelerinden birinin Uğur Mumcu cinayetini aydınlatmak olduğunu her defasında dile getiren Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan da bölgesinde sağladığı huzurdan rahatsız olan hainler tarafından tam 22 yıl önce yine 24 Ocak’ta görevi başında alçakça katledildi. Türkiye tarihine kara leke olarak geçen bu cinayetlerin failleri hala birileri tarafından korunuyor, saklanıyor. Uğur Mumcu’nun, Gaffar Okkan’ın hayatlarının önüne koydukları mücadelelerinde ne kadar haklı olduğunu bugün hayatta olmamalarına rağmen hala hedef gösterilmelerinden anlıyoruz. Cumhuriyetimizin, ülkemizin kahraman şehitleri, aydınlarımız Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve bugüne kadar faili meçhul cinayetlere kurban verdiğimiz tüm demokrasi sevdalılarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bugün aynı zaman değerli bir ismin daha ölüm yılı dönümü. Örnek bir siyasetçi olan geçmiş dönem Parti Meclisi üyemiz, milletvekilimiz ve Dış İşleri Bakanımız İsmail Cem’i de vefatının 16. yılında rahmetle ve saygıyla anıyorum.” ifadelerini kullandı.
# türkiye, chp, emniyet

23 Oca 2023 - 10:57 - Siyaset

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