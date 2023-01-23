23 Oca 2023 - 11:07- Gündem G: 23 Oca 2023 - 11:09

Yuvacık Barajı'nda düşüş devam ediyor

Kuraklığın devam ettiği ülkemizde kentin önemli içme suyu kaynaklarından Yuvacık Barajı'nda düşüş devam ediyor

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yuvacık Barajı'nda düşüş devam ediyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 14’e düştü. Ocak ayının son günlerine gelmemize rağmen yağışların yağmamasıyla birlikte barajdaki su seviyesi de gün geçtikçe düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 15’lerde olan barajdaki su seviyesi bu hafta itibariyle yüzde 14’e kadar geriledi. Bilindiği gibi yaklaşık bir ay önce Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını Sapanca Gölü’nden su çekilmesine karar verilmişti. Sapanca Gölü’nde de su seviyesi düşerken, yağışların yağmaması durumunda su sıkıntısının yaşanabileceği ifade ediliyor.
# karar

23 Oca 2023 - 11:07 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.352 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Faruk Demir güven tazeledi “Kooperatifin borcu yok” mask
Faruk Demir güven tazeledi “Kooperatifin borcu yok”
Şanlı; Türk Eğitim Sen'de Atatürk ilke ve inkılaplarını görürsünüz mask
Şanlı; Türk Eğitim Sen'de Atatürk ilke ve inkılaplarını görürsünüz
Hülagü İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi mask
Hülagü İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
Kocaeli'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı mask
Kocaeli'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı
Laboratuvar sarf malzeme satın alınacak mask
Laboratuvar sarf malzeme satın alınacak
Peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacak mask
Peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacak
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL