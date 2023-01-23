Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 14’e düştü. Ocak ayının son günlerine gelmemize rağmen yağışların yağmamasıyla birlikte barajdaki su seviyesi de gün geçtikçe düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 15’lerde olan barajdaki su seviyesi bu hafta itibariyle yüzde 14’e kadar geriledi. Bilindiği gibi yaklaşık bir ay önce Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını Sapanca Gölü’nden su çekilmesine karar verilmişti. Sapanca Gölü’nde de su seviyesi düşerken, yağışların yağmaması durumunda su sıkıntısının yaşanabileceği ifade ediliyor.
23 Oca 2023 - 11:07- Gündem Güncelleme: 23 Oca 2023 - 11:09
Yuvacık Barajı'nda düşüş devam ediyor
Kuraklığın devam ettiği ülkemizde kentin önemli içme suyu kaynaklarından Yuvacık Barajı'nda düşüş devam ediyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.