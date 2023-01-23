Yuvacık Barajı'nda düşüş devam ediyor

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 14’e düştü. Ocak ayının son günlerine gelmemize rağmen yağışların yağmamasıyla birlikte barajdaki su seviyesi de gün geçtikçe düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 15’lerde olan barajdaki su seviyesi bu hafta itibariyle yüzde 14’e kadar geriledi. Bilindiği gibi yaklaşık bir ay önce Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını Sapanca Gölü’nden su çekilmesine karar verilmişti. Sapanca Gölü’nde de su seviyesi düşerken, yağışların yağmaması durumunda su sıkıntısının yaşanabileceği ifade ediliyor.