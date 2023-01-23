Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine hapis cezası

Kocaeli Üniversitesi’nde Berkin Elvan’ın öldüğü gün eylem yapan öğrencilere 9 yıl sonra mahkeme hapis cezası verdi. 11 Mart 2014 tarihinde Berkin Elvan'ın öldüğü gün Kocaeli Üniversitesi'nde anma eylemi yapılmış, yüzlerce öğrenci Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Sosyal Tesisleri'nden yürüyüşe başlamış, rektörlüğe yakın bir yerde de polis ve özel güvenlik görevlileri öğrencilere müdahale etmişti. Müdahale sonrası 5 kişi gözaltına alınmış akabinde de 17 kişi hakkında dava açılmıştı.
DAVA DOKUZ YIL SONRA SONUÇLANDI
Dava tam dokuz yıl sonra sonuçlandı. Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 15 öğrenci hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla 5'er ay hapis cezası verildi. Aynı öğrenciler, 9 yıl boyunca devam eden davada görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar ve yaralama suçlamalarından ise beraat ettiler. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bir sanık hakkındaki yakalama kararının beklenmesinden kaynaklı davanın bunca süre bekletildiği öne sürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.