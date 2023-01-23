23 Oca 2023 - 11:22- Eğitim G: 23 Oca 2023 - 11:34

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine hapis cezası

Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı anma eylemi yapan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine dokuz yıl sonra hapis cezası verildi
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine hapis cezası mask

Kocaeli Üniversitesi’nde Berkin Elvan’ın öldüğü gün eylem yapan öğrencilere 9 yıl sonra mahkeme hapis cezası verdi. 11 Mart 2014 tarihinde Berkin Elvan'ın öldüğü gün Kocaeli Üniversitesi'nde anma eylemi yapılmış, yüzlerce öğrenci Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Sosyal Tesisleri'nden yürüyüşe başlamış, rektörlüğe yakın bir yerde de  polis ve özel güvenlik görevlileri öğrencilere müdahale etmişti. Müdahale sonrası 5 kişi gözaltına alınmış akabinde de 17 kişi hakkında dava açılmıştı.

DAVA DOKUZ YIL SONRA SONUÇLANDI

Dava tam dokuz yıl sonra sonuçlandı. Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 15 öğrenci hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla 5'er ay hapis cezası verildi. Aynı öğrenciler, 9 yıl boyunca devam eden davada görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar ve yaralama suçlamalarından ise beraat ettiler. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bir sanık hakkındaki yakalama kararının beklenmesinden kaynaklı davanın bunca süre bekletildiği öne sürüldü.
# polis, kamu, karar, Kocaeli Üniversitesi

23 Oca 2023 - 11:22 - Eğitim

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