23 Oca 2023 - 11:40- Gündem G: 23 Oca 2023 - 11:44

Uğur Mumcu yarın anılacak

Uğur Mumcu'nun katledilişinin 30. yıl dönümünde yarın saat 11:00'da Uğur Mumcu Parkında anma gerçekleştirilecek

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Uğur Mumcu yarın anılacak mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 30. yıl dönümünde yarın saat 11:00'da Uğur Mumcu Parkında anılacak. ADD İzmit ve Yahya Kaptan Şubesi, Kocaeli Barosu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nin ortak programında Mumcu ve fikirleri yeniden hatırlanacak.

“Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi”
Yapılan etkinlik duyurusunda "Ömrünü terör örgütleriyle, karanlık yapılarla mücadeleyle geçiren ve 24 Ocak 1993’te hain bir saldırı ile hayata gözlerimi yuman Gazeteci, Yazar ve Avukat Uğur Mumcu’yu, her yıl olduğu gibi bu yıl da anacağız. “Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi” diyeceğiz, katillerinin bulunmasına dönük çağrımız yineleyeceğiz. 24 Ocak Salı günü, İzmit Kent Meydanı Uğur Mumcu Parkı’nda, saat 11.00’deki anmaya herkesi bekliyoruz."dedi

23 Oca 2023 - 11:40 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.352 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Faruk Demir güven tazeledi “Kooperatifin borcu yok” mask
Faruk Demir güven tazeledi “Kooperatifin borcu yok”
Şanlı; Türk Eğitim Sen'de Atatürk ilke ve inkılaplarını görürsünüz mask
Şanlı; Türk Eğitim Sen'de Atatürk ilke ve inkılaplarını görürsünüz
Hülagü İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi mask
Hülagü İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
Kocaeli'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı mask
Kocaeli'de, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı
Laboratuvar sarf malzeme satın alınacak mask
Laboratuvar sarf malzeme satın alınacak
Peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacak mask
Peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacak
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL