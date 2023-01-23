Uğur Mumcu yarın anılacak

Gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 30. yıl dönümünde yarın saat 11:00'da Uğur Mumcu Parkında anılacak. ADD İzmit ve Yahya Kaptan Şubesi, Kocaeli Barosu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nin ortak programında Mumcu ve fikirleri yeniden hatırlanacak.
“Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi”
Yapılan etkinlik duyurusunda "Ömrünü terör örgütleriyle, karanlık yapılarla mücadeleyle geçiren ve 24 Ocak 1993’te hain bir saldırı ile hayata gözlerimi yuman Gazeteci, Yazar ve Avukat Uğur Mumcu’yu, her yıl olduğu gibi bu yıl da anacağız. “Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi” diyeceğiz, katillerinin bulunmasına dönük çağrımız yineleyeceğiz. 24 Ocak Salı günü, İzmit Kent Meydanı Uğur Mumcu Parkı’nda, saat 11.00’deki anmaya herkesi bekliyoruz."dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.