Kaza, dün akşam saatlerinde Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi Şehit Hakan İmamoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ortasında duran köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı 34 JAR 34 plakalı UTV, çöp kutusuna çarptı. Kazada UTV'de bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
23 Oca 2023 - 11:44- Asayiş Güncelleme: 23 Oca 2023 - 11:46
Çöp kutusuna çarpan UTV'deki 4 kişini yaralandı
Kocaeli'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan UTV, kontrolden çıkarak çöp kutusuna çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.