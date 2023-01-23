23 Oca 2023 - 12:29- Spor G: 23 Oca 2023 - 12:34

Belediye Derince'nin en büyük destekçisi, Kocaelisporlu kaleciye de hayran

Belediye Derincespor'un en özel taraftarı olan Baran Kambur, neredeyse her maçı izlemek için Belediye Derince Doğal Çim Stadı'na geliyor. Annesi ve kardeşiyle karşılaşmaları takip eden Baran, aynı zamanda Kocaelispor kalecisi gökhan’a da hayran. Baran kendisine ayrılan tribünden sarı lacivertli takıma sürekli destek veriyor

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Belediye Derince'nin en büyük destekçisi, Kocaelisporlu kaleciye de hayran mask

GÖKHAN DEĞİRMENCİ HAYRANI

Derince'nin öz evladı Baran Kambur, TFF 3. Lig'de mücadele eden temsilcimiz Belediye Derincespor'un neredeyse tüm maçlarını takip ediyor. Annesi, babası ve kardeşiyle Derince Stadı'na gelen Baran, devre aralarında futbolcularla top oynuyor. Tam bir Kocaelispor hastası olan genç, örümcek adam lakaplı Gökhan Değirmenci'nin de çok büyük bir hayranı. Her seferinde Gökhan Değirmenci'ye olan sevgisini dile getiren Baran, Gökhan ağabeyinden imzalı formasını istiyor. Baran, Kocaelispor'un maç günlerinde yeşil siyahlıları da yalnız bırakmıyor. Babasıyla maçlara giden genç, hem yeşil siyahlı, hem de sarı lacivertli temsilcilerimizin en anlamlı destekçilerinden biri oluyor.

BARAN’IN GÖKHAN VE DERİNCE AŞKI

Engelli futbol-sever genç Baran Kambur, kardeşi ve annesiyle maçlara gidiyor. Derince ve Kocaelispor’un iç sahadaki maçlarını kaçırmıyor.
# Kocaelispor, genç, Futbol

23 Oca 2023 - 12:29 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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