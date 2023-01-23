Belediye Derince'nin en büyük destekçisi, Kocaelisporlu kaleciye de hayran

GÖKHAN DEĞİRMENCİ HAYRANI
Derince'nin öz evladı Baran Kambur, TFF 3. Lig'de mücadele eden temsilcimiz Belediye Derincespor'un neredeyse tüm maçlarını takip ediyor. Annesi, babası ve kardeşiyle Derince Stadı'na gelen Baran, devre aralarında futbolcularla top oynuyor. Tam bir Kocaelispor hastası olan genç, örümcek adam lakaplı Gökhan Değirmenci'nin de çok büyük bir hayranı. Her seferinde Gökhan Değirmenci'ye olan sevgisini dile getiren Baran, Gökhan ağabeyinden imzalı formasını istiyor. Baran, Kocaelispor'un maç günlerinde yeşil siyahlıları da yalnız bırakmıyor. Babasıyla maçlara giden genç, hem yeşil siyahlı, hem de sarı lacivertli temsilcilerimizin en anlamlı destekçilerinden biri oluyor.
BARAN’IN GÖKHAN VE DERİNCE AŞKI
Engelli futbol-sever genç Baran Kambur, kardeşi ve annesiyle maçlara gidiyor. Derince ve Kocaelispor’un iç sahadaki maçlarını kaçırmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.