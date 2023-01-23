23 Oca 2023 - 12:35- Spor G: 23 Oca 2023 - 12:39

GAZETECİLER: “GALİBİYETİN TADINI ÇIKARAMIYORUZ” DERTLİ TEKNİK DİREKTÖR FIRAT GÜL: “BEN DE!..”

3-0'lık Kırşehirspor galibiyetinin ardından basın mensuplarıyla,  basın toplantısında bir araya gelen Kocaelispor’un dertli Teknik Direktörü Fırat Gül ile başlıktaki ilginç diyalog dikkat çekti
GAZETECİLER: “GALİBİYETİN TADINI ÇIKARAMIYORUZ” DERTLİ TEKNİK DİREKTÖR FIRAT GÜL: “BEN DE!..” mask

Soru almayan Gül, “Şu anki duygu halinde yanlış cümleler kurabilirim” diyerek affını istedi, basın mensupları ise haklı olarak Gül’e tepki gösterdi

“SORU ALMAK İSTEMİYORUM” SÖZÜ ŞOK YARATTI

Maç sonrasında basın toplantısında teknik adam Gül ile basın mensupları arasında gerginlik yaşandı. Soru kabul etmediğini belirten Gül'e, basın mensupları haklı olarak tepki gösterdi. Salondan ayrılmak isteyen bazı gazeteciler oldu. Tepkiler sonrasında Gül aniden masadan kalktı. Bazı basın mensuplarının araya girmesiyle sakinleşen Gül, yeniden masaya oturdu ve adeta derdini döktü.

''BİZ DE LİDERLİĞİN TADINI ÇIKARAMADIK''

Gül, bugüne nazaran soru kabul etmeyeceğini belirtti. Karşılaşmada taraftarların sürekli olarak Gül'ü istifaya davet etmesi, Fırat hocanın üzerinde baskı yarattı. Galibiyete sevinemeyen Fırat Gül, bir basın mensubunun “Siz böyle yaparsanız galibiyetin tadını çıkaramayız demesi üzerine, '' 3 puanla lider olduk, o zamanda tadını çıkaramadık. Biz ne zaman galibiyetin tadını çıkara bildik ki? '' dedi.

“DUYGUSAL AÇIKLAMA YANLIŞ ANLAŞILABİLİR”

Soru almamasının sebebini, ''Bugün soracağınız sorulara duygusal cevaplar verebilirim, vereceğim duygusal cevaplar yanlış anlaşılabilir. O yüzden soru kabul etmemeyi tercih ettim, siz de saygı gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Ben her zaman sizin sorularınızı yanıtlamaya gayret gösterdim. Bugünkü duygusal yoğunluktan dolayı soru almamayı tercih ettim'' diyerek açıkladı. Bu açıklamadan sonar iş tatlıya bağlandı.

SORUN ÇIKMAMASI İÇİN KONUŞMADI

Teknik patron Fırat Gül, 3 puanla açık ara lider olan takıma rağmen yine de taraftarın yoğun tepkisine maruz kalınca çok üzüldü, basının soru sormasını istemedi.

23 Oca 2023 - 12:35 - Spor

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