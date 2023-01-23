Taraftarın tepkisine hiç değinmedi

“RAKİPLERİN DEĞİL BİZİM NE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 21. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kırşehir’i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Oyunsal anlamda maçın tamamında arzulu, Kocaelispor formasına yakışan heyecanla oynayan futbolcularım vardı. Hepsini tebrik ediyorum. Oyun planını maçın her bölümünde uygulamaya çalıştılar. 3-0 gibi net skor aldık. Bizim ne yaptığımız önemli. Rakiplerimizin de puan kaybı yaşadığı günde aldığımız galibiyet daha değerli hale geldi. Bütün Kocaelispor camiasını tebrik ediyorum” dedi.

“KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gül açıklamasını şöyle tamamladı: “Bundan sonra da böyle oynamaya, kazanmaya devam edeceğiz ve inşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Ligin ikinci yarıları her zaman daha zor geçer. Bütün takımların düşme, çıkma, play-off oynama hesapları var. Bugünkü skorlar da bunu gösteriyor. Kolay değil. Uzun vadede değerlendirmek lazım. Bizim takımımızın heyecanı da, oyuncu kalitemiz de, camiamızın büyüklüğü de şampiyon olmaya yeterli. Kendimize güveniyoruz" dedi.