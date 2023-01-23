23 Oca 2023 - 12:40- Spor G: 23 Oca 2023 - 12:43

34’LÜK KAPTAN YALÇIN YILLANMIŞ ŞARAP GİBİ

Kocaelispor'un deneyimli kaptanı ve gizli golcü stoperi Yalçın Kılınç, Kırşehirspor karşılaşmasında yine harikalar yarattı
34’LÜK KAPTAN YALÇIN YILLANMIŞ ŞARAP GİBİ mask

3-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi Kılınç, attığı harika kafa golü ve çizgiden çıkardığı yüzde yüzlük gol pozisyonuyla taraftardan alkış aldı. Defansın bel kemiği kaptan Yalçın, oyun içerisinde arkadaşlarını yönlendirirken de bir hayli iyi iş çıkardı. Takıma liderlik yapan oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2. golünü kaydetti.

NAZAR DEĞMESİN

Deneyimli stoper oyuncumuz Yalçın Kılınç, attığı gol, yaptığı müdahaleler, liderliği ve çizgiden çıkardığı yüzde yüzlük gol pozisyonu nedeniyle övgüyü hak etti.
# Kocaelispor

23 Oca 2023 - 12:40 - Spor

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