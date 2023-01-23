34’LÜK KAPTAN YALÇIN YILLANMIŞ ŞARAP GİBİ

3-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi Kılınç, attığı harika kafa golü ve çizgiden çıkardığı yüzde yüzlük gol pozisyonuyla taraftardan alkış aldı. Defansın bel kemiği kaptan Yalçın, oyun içerisinde arkadaşlarını yönlendirirken de bir hayli iyi iş çıkardı. Takıma liderlik yapan oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2. golünü kaydetti.
NAZAR DEĞMESİN
Deneyimli stoper oyuncumuz Yalçın Kılınç, attığı gol, yaptığı müdahaleler, liderliği ve çizgiden çıkardığı yüzde yüzlük gol pozisyonu nedeniyle övgüyü hak etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.