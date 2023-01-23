SAL B’DE DİLİSKELESİ FIRTINASI DİNMİYOR

Diliskelesi rakibini 9-0 mağlup ederek 57 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın maçında Güneşspor, Suadiye engelini 2-1 ile ayarak adeta 6 puan kazanç sağladı. Play-Off’u sağlamladı, rakibin umudunu azalttı. Hisareyn’e 2-1 yenilen Derincespor ise, Güneş’in galibiyetiyle teselli buldu. Play-Off ile alttakilerin arasındaki fark 8 puana çıktı. Liglerin bitimine 4 hafta kaldı. Hisareyn ise Derince galibiyetiyle lige tutunma umudunu artırdı.

SAL B PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1. Diliskelesispor 22 18 3 1 77 15 57

2. Ç.O.Menderes 22 16 4 2 48 18 52

3. Kocaeli Güneş 22 14 3 5 37 16 45

4. Derincespor 22 13 6 3 32 12 45

5. Kart. Suadiye 22 11 4 7 44 30 37

6.İhsaniyespor 22 10 4 8 32 37 34

7.K.Bld.H.Yıldız 22 8 6 8 29 37 30

8. Başiskele B. 22 7 3 12 39 56 24

9.Arslanbey GB 22 6 4 12 27 45 22

10.B.Doğantepe 22 6 2 14 34 38 20

11.Hisareynspor 22 5 5 12 33 58 20

12.İzmit Gültepe 22 3 8 11 27 47 17

13.Mertspor 22 5 2 15 27 53 17

14. Darıca Kültür 22 2 6 14 31 55 12

22.HAFTANIN SONUÇLARI

Diliskelesi 9 - 0 Başiskele B.

Hisareyn 2 - 1 Derincespor

Koc.Güneş 2 - 0 K. Suadiye

İzmit Gültepe 1 - 1 Darıca Kültür

Mertspor 2 - 5 Ç.Menderes

B.Doğantepe 6 - 0 İhsaniyespor

K.H.Yıldız 2 - 2 Arslanbey GB

23. HAFTA (SONDAN 4.HAFTA) MAÇLARI:

28 Ocak Cumartesi

Başiskele Bel.- Körfez B.H.Yıldız

İhsaniyespor- Diliskelesispor

Darıca Kültür- B.Doğantepe

Çayırova Menderes- İzmit Gültepe

Kocaeli Güneşspor- Mertspor

Arslanbey GB- Hisareynspor

Kartepe Suadiye- Derincespor