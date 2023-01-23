SAL B’DE DİLİSKELESİ FIRTINASI DİNMİYOR

Diliskelesi rakibini 9-0 mağlup ederek 57 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın maçında Güneşspor, Suadiye engelini 2-1 ile ayarak adeta 6 puan kazanç sağladı. Play-Off’u sağlamladı, rakibin umudunu azalttı. Hisareyn’e 2-1 yenilen Derincespor ise, Güneş’in galibiyetiyle teselli buldu. Play-Off ile alttakilerin arasındaki fark 8 puana çıktı. Liglerin bitimine 4 hafta kaldı. Hisareyn ise Derince galibiyetiyle lige tutunma umudunu artırdı.
SAL B PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1. Diliskelesispor 22 18 3 1 77 15 57
2. Ç.O.Menderes 22 16 4 2 48 18 52
3. Kocaeli Güneş 22 14 3 5 37 16 45
4. Derincespor 22 13 6 3 32 12 45
5. Kart. Suadiye 22 11 4 7 44 30 37
6.İhsaniyespor 22 10 4 8 32 37 34
7.K.Bld.H.Yıldız 22 8 6 8 29 37 30
8. Başiskele B. 22 7 3 12 39 56 24
9.Arslanbey GB 22 6 4 12 27 45 22
10.B.Doğantepe 22 6 2 14 34 38 20
11.Hisareynspor 22 5 5 12 33 58 20
12.İzmit Gültepe 22 3 8 11 27 47 17
13.Mertspor 22 5 2 15 27 53 17
14. Darıca Kültür 22 2 6 14 31 55 12
22.HAFTANIN SONUÇLARI
Diliskelesi 9 - 0 Başiskele B.
Hisareyn 2 - 1 Derincespor
Koc.Güneş 2 - 0 K. Suadiye
İzmit Gültepe 1 - 1 Darıca Kültür
Mertspor 2 - 5 Ç.Menderes
B.Doğantepe 6 - 0 İhsaniyespor
K.H.Yıldız 2 - 2 Arslanbey GB
23. HAFTA (SONDAN 4.HAFTA) MAÇLARI:
28 Ocak Cumartesi
Başiskele Bel.- Körfez B.H.Yıldız
İhsaniyespor- Diliskelesispor
Darıca Kültür- B.Doğantepe
Çayırova Menderes- İzmit Gültepe
Kocaeli Güneşspor- Mertspor
Arslanbey GB- Hisareynspor
Kartepe Suadiye- Derincespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.