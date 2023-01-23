23 Oca 2023 - 12:42- Spor G: 23 Oca 2023 - 12:49

SAL B’DE DİLİSKELESİ FIRTINASI DİNMİYOR

Süper Amatör Lig’de 22. hafta mücadeleleri sona erdi. Canla başla mücadele eden takımlar 3 puan için ter döktü. Haftanın en farklı sonucu Diliskelesispor ile Başiskele Belediyespor arasında oynanan karşılaşmadan geldi.
SAL B’DE DİLİSKELESİ FIRTINASI DİNMİYOR mask

Diliskelesi rakibini 9-0 mağlup ederek 57 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın maçında Güneşspor, Suadiye engelini 2-1 ile ayarak adeta 6 puan kazanç sağladı. Play-Off’u sağlamladı, rakibin umudunu azalttı. Hisareyn’e 2-1 yenilen Derincespor ise, Güneş’in galibiyetiyle teselli buldu. Play-Off ile alttakilerin arasındaki fark 8 puana çıktı. Liglerin bitimine 4 hafta kaldı. Hisareyn ise Derince galibiyetiyle lige tutunma umudunu artırdı.

SAL B PUAN DURUMU

TAKIMLAR                O         G         B          M            A         Y         P

1. Diliskelesispor       22        18        3          1          77        15        57

2. Ç.O.Menderes      22        16        4          2          48        18        52

3. Kocaeli Güneş       22        14        3          5          37        16        45

4. Derincespor           22        13        6          3          32        12        45

5. Kart. Suadiye         22        11        4          7          44        30        37

6.İhsaniyespor           22        10        4          8          32        37        34       

7.K.Bld.H.Yıldız          22        8          6          8          29        37        30

8. Başiskele B.            22        7          3          12        39        56        24       

9.Arslanbey GB          22        6          4          12        27        45        22

10.B.Doğantepe         22        6          2          14        34        38        20

11.Hisareynspor         22        5          5          12        33        58        20       

12.İzmit Gültepe         22        3          8          11        27        47        17       

13.Mertspor                22        5          2          15        27        53        17

14. Darıca Kültür         22        2          6          14        31        55        12

22.HAFTANIN SONUÇLARI

Diliskelesi        9 - 0     Başiskele B.   

Hisareyn         2 - 1     Derincespor   

Koc.Güneş     2 - 0     K. Suadiye     

İzmit Gültepe  1 - 1     Darıca Kültür 

Mertspor         2 - 5     Ç.Menderes   

B.Doğantepe  6 - 0     İhsaniyespor  

K.H.Yıldız        2 - 2     Arslanbey GB

23. HAFTA (SONDAN 4.HAFTA) MAÇLARI:

28 Ocak Cumartesi

Başiskele Bel.-  Körfez B.H.Yıldız
İhsaniyespor-  Diliskelesispor
Darıca Kültür-  B.Doğantepe
Çayırova Menderes-  İzmit Gültepe
Kocaeli Güneşspor-  Mertspor
Arslanbey GB-  Hisareynspor
Kartepe Suadiye-  Derincespor

# Kartepe, Çayırova, Darıca, Başiskele

23 Oca 2023 - 12:42 - Spor

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